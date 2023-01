Infotherma v Ostravě se letos věnuje zejména fotovoltaice a skladování energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zejména fotovoltaice a skladování energie se věnuje letošní ročník čtyřdenní výstavy Infotherma, která dnes začala v Ostravě. ČTK to za pořadatele řekla Alena Bujáková. Největší výstava svého druhu v Česku se zaměřuje na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Na výstavišti Černá louka se koná po dvouleté pauze, kdy se kvůli koronavirové pandemii uskutečnila jen virtuálně.

"Samozřejmě výstava je nadále i o kotlích, bojlerech, zateplovacích systémech, tepelných čerpadlech, dotacích a všem, co souvisí s technickým zabezpečením budov. Ale fotovoltaika tomu letos vévodí," řekla Bujáková.

Během tří let, které uplynuly od posledního ročníku, podle ní firmy řešily prodeje hlavně přes internet a příprava výstavy byla hodně těžká. Řada firem říkala, že mají vyprodáno, nic na skladě a čekací doby jsou skoro rok. "Pak se to na podzim zlomilo a výstava je opět plná. Je tu spousta nových firem s fotovoltaikou a ukládáním energie, to nikdy nebylo," řekla Bujáková.

Na Infothermě se letos prezentuje 305 firem. "Protože doba je taková, jaká je, tak jsme hodně rozšířili poradenské stánky. Je tady 11 poradenských stánků - od komínů, tepelných čerpadel, na fotovoltaiku, na rozúčtování tepla, ceny energií. O doprovodný program je velký zájem," řekla Bujáková.

Mezi zajímavé výrobky, které je možné vidět, patří například skleník, jejž se na český trh chystá dodávat společnost Volteco z Třince na Frýdecko-Místecku. "Nahoře jsou fotovoltaické panely, čili kromě toho, že skleník plní funkci, kterou by měl plnit, tak fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu. Samozřejmě bavíme se o menším výkonu. Není to o tom, že mi fotovoltaický skleník přikryje celý rodinný dům, ale je tady šance, že to vyřeší malý příkon, který by člověk potřeboval," řekla ředitelka společnosti Volteco Světlana Kufová

Uvedla, že v Česku se s podobným výrobkem zatím nesetkala. "Věříme, že o něj bude velký zájem. Konstrukce pro plochu tři krát tři metry funguje jako skládanka," řekla Kufová. Cena se podle typu šesti fotovoltaických panelů, pohybuje od 80.000 do 98.000 korun, k tomu je ale třeba ještě pořídit příslušenství.

Výrobek, jakých je podle obchodního ředitele Daniela Izakoviče v Evropě velmi málo, předvádí společnost ESM Yzamer ze slovenské Trnavy. Jde o kogenerační solární panel Solink, který ze sluneční energie dokáže vyrábět elektřinu i teplo. "Dostáváme skoro 1500 wattů v jednom panelu, to je velmi unikátní. A hlavně šetří prostor, dokážete na velmi malém prostoru vygenerovat velmi velký výkon," řekl Izakovič.

První cenu v internetové soutěži Infothermy získala řídicí jednotka systému pro fotovoltaický ohřev vody Solar Kerberos od společnosti United Systems z Valašského Meziříčí na Vsetínsku. "Na rozdíl od klasických elektráren, které využívají střídač, tento výrobek využívá řídicí jednotku, která nemění povahu stejnosměrného napětí z fotovoltaiky. Dodává vyrobenou energii přímo do topného tělesa bojleru. Umí pouze ohřívat vodu, nicméně řeší zhruba třetinu energetické potřeby domácnosti," řekl manažer prodeje United Systems Michal Klein.

Řešení podle něj bylo navrženo jako jakási protiváha velkých instalací a elektráren. "Je to řešení nezávislé, pro připojení zákazník nepotřebuje dohody s provozovatelem elektrické sítě, v tom je ten systém jednodušší," řekl Klein.

Infotherma je otevřena do středy denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 100 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma.

