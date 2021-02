Investice do větrných elektráren na moři v EU byly loni rekordní

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Slaunger / Flickr Zatímco investice jsou i v době pandemie vysoké, výstavba a rozvoj větrných farem na moři čelí řadě zpoždění a komplikací kvůli pandemii, upozornila agentura Reuters.

Investice do větrných elektráren na moři byly loni v Evropské unii a v Británii dvojnásobné ve srovnání s tím, co se čekalo na počátku roku. Celkem bylo do projektů větrných elektráren na moři investováno rekordních 26,3 miliardy eur (677,7 miliardy Kč), což je číslo, které se čekalo nejdříve v roce 2025, uvedl finanční analytik evropského svazu větrné energie WindEurope Guy Brindley. Další růst se očekává i letos.

Loňskému růstu pomohlo, že země se snaží splnit své klimatické cíle. Firmy jsou také motivovány pobídkami k investicím do obnovitelných zdrojů energie.

Dva největší projekty, které byly loni schválené, byly nizozemské farmy Dogger Bank a Hollandse Kust Zuid. Ty se na celkové loňské investici podílely téměř polovinou.

Růst investic do větrných farem na moři v době pandemie je opakem trendu u konvenční energie. Brindley doufá, že to povzbudí firmy k dalšímu zvýšení investic. Nedávný růst cen emisních povolenek v EU by také měl mít celkově příznivý dopad na budoucí investice do větrných farem.

Zatímco investice jsou i v době pandemie vysoké, výstavba a rozvoj větrných farem na moři čelí řadě zpoždění a komplikací kvůli pandemii, upozornila agentura Reuters.

