iROZHLAS.cz: Policie se znovu zabývá případem týrání zvířat v oboře Březka

14.11.2025 21:50 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Policisté se znovu zabývají případem údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. Videozáznam tam loni v srpnu zachytil dnes už bývalého šéfa obory Libora Beníčka, jak střílí kočky a tchoře chycené do pastí nebo je píchá klackem. Policie případ na začátku roku vyhodnotila jako přestupek, krajské státní zastupitelství s tím ale nesouhlasilo, informoval server iROZHLAS.cz.
 
Kriminalisté incident v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali do Černošic. Vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné. Věc má nyní na starosti Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ.

Kriminalisté zjišťují, jak surově bývalý ředitel obory s odchycenými zvířaty zacházel. "Kriminalisté z Prahy-venkov jih se případem z obory Březka nadále zabývají. Ve věci v současné době provádí potřebné úkony a celý případ i nadále prověřují," uvedla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Policisté už dříve řekli, že případ prověřují pro podezření ze zločinu týrání zvířat, v případě odsouzení hrozí až šest let vězení. Případ má na starosti Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ. Státní zástupce Dalibor Šelleng odhaduje, že do měsíce by mohli rozhodnout. Je několik možností, jak může případ dopadnout. Buď půjde o trestný čin, nebo případ budou řešit úřady jako přestupek, nebo se zjistí, že bylo všechno v pořádku.

Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jeho zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik podle iROZHLAS.cz potvrdil, že v něm Beníček nepracuje.

