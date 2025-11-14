iROZHLAS.cz: Policie se znovu zabývá případem týrání zvířat v oboře Březka
Kriminalisté zjišťují, jak surově bývalý ředitel obory s odchycenými zvířaty zacházel. "Kriminalisté z Prahy-venkov jih se případem z obory Březka nadále zabývají. Ve věci v současné době provádí potřebné úkony a celý případ i nadále prověřují," uvedla středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Policisté už dříve řekli, že případ prověřují pro podezření ze zločinu týrání zvířat, v případě odsouzení hrozí až šest let vězení. Případ má na starosti Okresní státní zastupitelství pro Prahu-východ. Státní zástupce Dalibor Šelleng odhaduje, že do měsíce by mohli rozhodnout. Je několik možností, jak může případ dopadnout. Buď půjde o trestný čin, nebo případ budou řešit úřady jako přestupek, nebo se zjistí, že bylo všechno v pořádku.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jeho zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik podle iROZHLAS.cz potvrdil, že v něm Beníček nepracuje.
