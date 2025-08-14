Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret a odpadků z auta
14.8.2025 21:31 (ČTK)
Cigarety v popelníku
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | toxicbutts / Wikimedia Commons
Novinku vítají dopravní i městští policisté, kterým nová úprava výrazně ulehčí práci. "Bude stačit pořídit dostatečně jasný snímek poznávací značky, zkonzultovat registr motorových vozidel a dohledat majitele," řekl deníku Corriere della Sera šéf městské policie ve Veroně Luigi Altamura. Majitel vozidla pak dostane pokutu domů, jako například při automatickém měření rychlosti. Dodal, že vyhazování odpadů při jízdě může v některých případech ohrozit chodce či cyklisty.
Za vyhození cigarety hrozí v Itálii pokuta až 1880 eur, v případě láhve ze skla se však sankce může vyšplhat až na 18.000 eur. Přísnější sankce včetně odebrání řidičského průkazu hrozí například při vyhazování odpadů či znečištění chráněných oblastí.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk