https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/italska-policie-muze-snadneji-postihovat-vyhazovani-cigaret-a-odpadku-z-auta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret a odpadků z auta

14.8.2025 21:31 (ČTK)
Cigarety v popelníku
Cigarety v popelníku
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | toxicbutts / Wikimedia Commons
Italská policie může od víkendu snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu, uvedla média. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu při činu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až ve výši 1880 eur (47 000 korun).
 
Podle staré zákonné úpravy museli policisté automobilistu přistihnout při činu a zastavit ho, aby mohli uložit pokutu za vyhazování cigaret či jiných odpadů z okna vozu. Nový vládní výnos zavádí možnost udělovat sankci i na základě videozáznamů.

Novinku vítají dopravní i městští policisté, kterým nová úprava výrazně ulehčí práci. "Bude stačit pořídit dostatečně jasný snímek poznávací značky, zkonzultovat registr motorových vozidel a dohledat majitele," řekl deníku Corriere della Sera šéf městské policie ve Veroně Luigi Altamura. Majitel vozidla pak dostane pokutu domů, jako například při automatickém měření rychlosti. Dodal, že vyhazování odpadů při jízdě může v některých případech ohrozit chodce či cyklisty.

Za vyhození cigarety hrozí v Itálii pokuta až 1880 eur, v případě láhve ze skla se však sankce může vyšplhat až na 18.000 eur. Přísnější sankce včetně odebrání řidičského průkazu hrozí například při vyhazování odpadů či znečištění chráněných oblastí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
