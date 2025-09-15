https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/italske-deti-se-vraci-do-skol-ktere-resi-jak-vyucovat-v-horku-pise-afp
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Italské děti se vrací do škol, které řeší, jak vyučovat v horku, píše AFP

15.9.2025 01:34 | ŘÍM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ve většině italských regionů začíná školní rok. Ačkoliv pro většinu dětí v Itálii výuka končí na začátku června a začíná v první polovině září, školy čím dál více řeší, jak zorganizovat vyučování v horku, píše agentura AFP. Kvůli změnám klimatu totiž letní teploty panují v Itálii i dalších evropských zemí po delší dobu než v minulosti.
 
Dnes by se podle aktuálních předpovědí měly teploty vyšplhat k 30 stupňům Celsia na řadě míst v Itálie včetně v některých oblastech na severu země. Častěji bývají horka i ke konci školního roku, například v květnu, kdy se konají zkoušky. "Letní podmínky začínají dříve na jaře a trvají déle do podzimu," poukazuje vědkyně z unijního programu Copernicus Francesca Guglielmová. Podle vědců je růst teplot součástí změn klimatu, které způsobily lidské aktivity.

Horko a vysoké teploty pociťují žáci, studenti i učitelé také ve školních třídách. "Vedle dopadů na zdraví nemůžeme ani zaručit kvalitu výuky," uvedl učitel a odborář Antonino Rinaldo, podle kterého by bylo vhodné změnit kvůli změnám klimatu školní kalendář. Odbory také poukazují, že vyučování ve vedru je těžkou zkouškou i pro řadu pedagogů, jejichž průměrný věk roste. Více než polovina učitelů v Itálii je starší 50 let.

Podle údajů ministerstva školství jen šest procent škol má klimatizaci. To je částečně dáno i zastaralostí mnoha školních budov a vysokými náklady na provoz. Podle údajů odborů a odborníků většina školních budov byla v Itálii postavena před rokem 1976. V tomto roce začaly platit přísnější pravidla pro veřejné budovy kvůli seismické aktivitě. Mnoha školám v Itálii tak vedle klimatizaci chybí i nutné úpravy, aby budovy odolaly silnějším otřesům.

Podle analýzy vypracované v roce 2023 pro Evropskou komisi v řadě unijních zemí ve středomořském regionu letní prázdniny trvají deset a více týdnů. V Itálii je to zhruba 12 až 13 týdnů, což patří k nejvyšším údajům v EU. Podle některých expertů příliš dlouhé prázdniny mohou mít negativní dopad na děti. Podle nich děti kvůli příliš dlouhé době bez vyučování ztrácí znalosti a dovednosti, které se naučily ve škole. Další aspekt fenoménu ztráty vědomostí známého jako summer slide spočívá v tom, že udržení znalostí a kompetencí záleží více na rodinách, což posiluje sociální nerovnosti původu dětí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040 Volební místnost Foto: Ludek Wikimedia Commons Ekologické organizace: STAN a Piráti mají konkrétní program k ekologii, SPOLU je obecné Green deal Foto: Depositphotos Průzkum: V ČR roste počet firem, které Green Deal vnímají spíše jako riziko

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 72

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 80

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 36

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Srna zebru nezná

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist