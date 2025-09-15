Italské děti se vrací do škol, které řeší, jak vyučovat v horku, píše AFP
Horko a vysoké teploty pociťují žáci, studenti i učitelé také ve školních třídách. "Vedle dopadů na zdraví nemůžeme ani zaručit kvalitu výuky," uvedl učitel a odborář Antonino Rinaldo, podle kterého by bylo vhodné změnit kvůli změnám klimatu školní kalendář. Odbory také poukazují, že vyučování ve vedru je těžkou zkouškou i pro řadu pedagogů, jejichž průměrný věk roste. Více než polovina učitelů v Itálii je starší 50 let.
Podle údajů ministerstva školství jen šest procent škol má klimatizaci. To je částečně dáno i zastaralostí mnoha školních budov a vysokými náklady na provoz. Podle údajů odborů a odborníků většina školních budov byla v Itálii postavena před rokem 1976. V tomto roce začaly platit přísnější pravidla pro veřejné budovy kvůli seismické aktivitě. Mnoha školám v Itálii tak vedle klimatizaci chybí i nutné úpravy, aby budovy odolaly silnějším otřesům.
Podle analýzy vypracované v roce 2023 pro Evropskou komisi v řadě unijních zemí ve středomořském regionu letní prázdniny trvají deset a více týdnů. V Itálii je to zhruba 12 až 13 týdnů, což patří k nejvyšším údajům v EU. Podle některých expertů příliš dlouhé prázdniny mohou mít negativní dopad na děti. Podle nich děti kvůli příliš dlouhé době bez vyučování ztrácí znalosti a dovednosti, které se naučily ve škole. Další aspekt fenoménu ztráty vědomostí známého jako summer slide spočívá v tom, že udržení znalostí a kompetencí záleží více na rodinách, což posiluje sociální nerovnosti původu dětí.
reklama