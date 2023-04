Italské úřady podle soudu zatím nesmí utratit medvěda, který zranil muže

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Italské úřady zatím nesmí utratit 18letého medvědího samce, který v autonomní provincii Tridentsko na severu země na začátku března zranil turistu. Rozhodl o tom regionální správní soud, který ale zároveň povolil odchyt zvířete, napsala agentura ANSA.

Správní soud pozastavil platnost příkazu k utracení medvěda s kódovým označením Mj5, uvedl předseda z italské Ligy proti vivisekci Gian Marco Prampolini.

"Je více než kdy jindy nutné ukončit zabíjecí šílenství, které sleduje Fugattiho junta," dodal Prampolini v narážce na nedávné příkazy vydané provinční vládou vedenou Mauriziem Fugattim. Ty měly umožnit odstřel medvědího samce a také sedmnáctileté medvědice Jj4, která v horách zabila začátkem měsíce mladého běžce.

Místní správní soud pozastavil 14. dubna platnost příkazu k utracení medvědí samice Jj4. Medvědice je nyní v zařízení poblíž Tridentu (Trento), kde zůstane přinejmenším do 12. května, kdy padne konečné rozhodnutí.

Útoky a následné příkazy k utracení medvědů rozdělily italskou veřejnost. Ministr životního prostředí Gilberto Pichetto v pátek vyjádřil naději, že Jj4 bude moci být místo utracení převezena na bezpečné místo pro ní i pro lidi. Již dříve uvedl, že odstřelení medvědů nemůže být aktem pomsty, ale že konečné rozhodnutí je na Fugattim. Předtím ale tvrdil, že zvíře by mělo být utraceno

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120. Agentura APA uvedla, že Pichetto uvažuje o tom, že Slovinsko požádá, aby některé severoitalské medvědy přijalo zpět na své území.

