https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/italsky-institut-v-praze-otevrel-svou-zahradu-s-vystavou-obalek-knihy-o-pinocchiovi
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Italský institut v Praze otevřel svou zahradu s výstavou obálek knihy o Pinocchiovi

5.7.2026 00:40 | PRAHA (ČTK)
Kniha
Kniha
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Horia Varlan / Flickr.com
V Kouzelné zahradě v srdci Malé Strany, jak zahradu Italský kulturní institut v Praze pojmenoval, si mohou lidé nyní prohlédnout výstavu obálek knihy Pinocchiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Carla Collodiho, který pohádkovou knihu napsal. Institut k jeho výročí připravil také scénickou instalaci ve své zahradě inspirovanou příběhem Pinocchia. Zahrada bude otevřená do 12. září. Vstup do ní bude možný od úterý do soboty od 15:00 do 19:00 a v mimořádnou otevírací dobu o víkendech.
 
Interaktivní procházka nabídne návštěvníkům setkání s postavami, jako jsou Geppetto, Mluvící cvrček, Víla Modrovláska nebo Kocour a Lišák.

"Myšlenka proměnit naši zahradu v Pinocchiovu zahradu pramení z touhy sdílet s veřejností jeden z nejoblíbenějších příběhů všech dob, zrozený z fantazie Carla Collodiho, a pokračovat v našem úsilí o otevírání stále více a více prostor institutu městu," řekla ředitelka IKI Marialuisa Pappalardová.

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