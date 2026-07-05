Italský institut v Praze otevřel svou zahradu s výstavou obálek knihy o Pinocchiovi
5.7.2026 00:40 | PRAHA (ČTK)
Kniha
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Horia Varlan / Flickr.com
"Myšlenka proměnit naši zahradu v Pinocchiovu zahradu pramení z touhy sdílet s veřejností jeden z nejoblíbenějších příběhů všech dob, zrozený z fantazie Carla Collodiho, a pokračovat v našem úsilí o otevírání stále více a více prostor institutu městu," řekla ředitelka IKI Marialuisa Pappalardová.
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