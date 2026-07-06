Studenti vrací do Karlovic tradici klimatických lázní | Obrazem
"Klimatické lázně byly před sto lety odpovědí na podobnou společenskou únavu, jakou zažíváme dnes. Lidé sem jezdili dýchat nejen v medicínském smyslu, ale i v tom existenciálním. Tato vrstva karlovické paměti je v krajině stále přítomná, jen ji nevidíme. Naším cílem je ji znovu zviditelnit jako živé pozvání pro dnešního návštěvníka," uvedl architekt Jan Mléčka z Fakulty architektury VUT.
Letní škola architektury Dílna 2026 se v okolí karlovické rychty uskutečnila od 20. do 25. června. Pořádala ji Fakulta architektury VUT v Brně ve spolupráci s Hnutím DUHA Jeseníky a obcí Karlovice. Právě Hnutí Duha Jeseníky v čele s Dokoupilem rychtu před lety získalo a postupně ji opravuje.
Studenti budou během šesti dnů pracovat bez využití počítačů. Každý z nich projde celým procesem od prvotní skici přes model a konzultace až po realizaci objektu v měřítku 1:1. Výsledné instalace budou reagovat na konkrétní místa v krajině, například na světelné podmínky, terén, výhledy nebo zvuky údolí. Některé nabídnou prostor k zastavení a odpočinku, jiné upozorní na detaily okolní přírody.
Podle organizátorů je možnost vlastní realizace návrhu důležitou součástí architektonického vzdělávání. "Mezi nakresleným domem a postaveným objektem je vždy propast, do které často spadne řada dobrých nápadů. Letní škola je jedinečnou příležitostí, kdy si student tuto cestu projde sám. Po sedmi ročnících víme, že tuto zkušenost nelze nahradit," doplnil architekt Tomáš Madro.
Centrem letošního dění se stala historická rychtа v Karlovicích, která zároveň slouží jako zázemí letní školy. Hnutí DUHA Jeseníky se několik let podílí na její záchraně a postupné obnově. Do oprav objektu zapojuje dobrovolníky i místní obyvatele a usiluje o to, aby budova znovu sloužila veřejnosti jako místo vzdělávání, setkávání a péče o krajinu Jeseníků. Také letošní ročník Dílny podle organizátorů ukazuje, jak lze propojit obnovu kulturního dědictví s citlivým rozvojem krajiny a vzděláváním mladých architektů. Hotové objekty zůstanou v okolí Rychty volně přístupné veřejnosti po celé léto.
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