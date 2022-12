Italský medvěd Juan Carrito přišel do tříhvězdičkové restaurace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Medvěd jménem Juan Carrito, který je mediální hvězdou ve středoitalském regionu Abruzzo, má na svém kontě další kousek. Zatímco v minulosti v pekárně v městečku Roccaraso sežral zásoby čerstvě upečených sušenek, tentokrát navštívil tříhvězdičkovou restauraci Casadonna Reale v nedaleké obci Castel di Sangro, kde se nachází i renomovaná kuchařská škola. Informovala o tom agentura APA.

Medvěda do restaurace zřejmě přivábila vůně a vešel prý až do kuchyně. Přistihl ho šéfkuchař Niko Romito. "Juan Carrito přišel za námi, aby nás pozdravil. Ptal se po panettone (sladké kynuté vánoční pečivo)," řekl šéfkuchař a pochvaloval si, jak se příroda v Abruzzu má k světu. "Jsme obklopeni národním parkem, je to čirá nádhera," uvedl.

Obyvatelé Roccarasa v minulosti medvěda už několikrát viděli, jak je na průzkumu v obci. Sežral slepice, šplhal na ovocné stromy. Aby do městečka už nechodil, odchytili ho, uspali a převezli na odlehlejší místo. Nicméně Juan Carrito se vrátil. Loni v listopadu se v Roccarasu vloupal do cukrárny a kromě toho, že si pochutnal na sušenkách, provozovnu poničil. Starosta městečka Francesco Di Donato tehdy řekl, že medvěd se přestal bát lidí a stal se nebezpečným. V únoru byl odvezen dále do hor do vesničky Palena do areálu, ve kterém byli už čtyři jiní medvědi. Když byl odtamtud vypuštěn, spatřili ho lidé v Roccarasu znovu.

Juan Carrito je medvěd apeninský, což je poddruh medvěda hnědého. Jde i kriticky ohrožená zvířata.

