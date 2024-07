Jablonec nad Nisou chce zrevitalizovat koryto Bílé Nisy a zpřístupnit ho lidem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jablonec nad Nisou chce upravit koryto Bílé Nisy a zpřístupnit jeho okolí lidem. Dnes vybetonovaný a nepřístupný tok a jeho okolí by se měly proměnit v odpočinkovou zónu, úpravy koryta by navíc měly zvýšit schopnost řeky zadržet vodu v krajině a zpomalit její odtok, řekla ČTK náměstkyně primátora pro životní prostředí Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec). Řešení revitalizace získá město díky mezinárodnímu projektu ReBioClim, do kterého se zapojilo."Cílem je vytvořit v rámci mezinárodního konsorcia s akademickými institucemi, odborníky a městy komplexní postup pro plánování revitalizací městských a příměstských vodních toků. Tento postup zohledňuje ekologické, institucionální, sociální a urbanistické aspekty a bude pilotně vyzkoušený v partnerských městech," doplnila Opočenská.

Studie revitalizace Bílé Nisy by tak měla Jablonec přijít na necelé tři miliony korun, přičemž město se bude podílet 430.000 korunami, zbytek půjde z evropských a státních fondů.

Úprav by se měl podle Opočenské dočkat díky projektu v budoucnu zhruba kilometr dlouhý úsek Bílé Nisy v jablonecké části Mšeno od základny hasičského záchranného sboru po ulici Ivana Olbrachta. "Výsledkem by měl být krásný, zmeandrovaný a přírodě blízký vodní tok se zelení a s nějakou návštěvnickou infrastrukturou, která bude mít rekreační potenciál," doplnila k záměru náměstkyně.

Dnes je úsek řeky v těchto místech vybetonovaný, nepřístupný a po celé délce rovný. "Není to projekt na jedno volební období," uvedla náměstkyně. Jde podle ní o dlouhý úsek a velké množství zapojených aktérů. "Jsou to jednak vlastníci, ale také uživatelé těch pozemků a obyvatelé sídliště Čelakovského. Bez jejich zapojení nebudeme a ani nechceme ten projekt vymýšlet," dodala Opočenská.

V současné době už se podle ní pracuje v Jablonci na biologickém průzkumu, geodetickém zaměření a zpracovává se vodohospodářská technická studie proveditelnosti.

Hlavním partnerem mezinárodního projektu je Technická univerzita Drážďany, kromě Jablonce jsou v něm podle Opočenské zapojeni například Leibnizův institut Drážďany, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slovenská technická univerzita v Bratislavě či Univerzita přírodních věd v Poznani.

