Jablonec nad Nisou testuje elektrobus v městském provozu, zatím bez lidí

Jablonec nad Nisou testuje elektrobus. V náročných podmínkách podhorského města jezdí zatím bez cestujících, místo nich vozí pytle s pískem. V únoru testoval ve městě menší autobus, v březnu městská společnost Jablonecká dopravní přijde na řadu velký autobus, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Vedení města chce zjistit, na jakých linkách je možné elektrobusy v Jablonci využít.

"Výpůjčkou elektrobusů si chceme otestovat jejich technické vlastnosti v náročném horském terénu. Jde o již vyzkoušenou a ověřenou metodu testování, kterou jsme využili například v srpnu 2018 před zavedením linky MHD do areálu nemocnice. Tehdy jsme si pro testování vypůjčili malokapacitní autobus z Dopravního podniku České Budějovice," doplnil primátor Miloš Vele (ODS). V únoru město testovalo 9,5 metru dlouhý autobus E-WAY od společnosti Iveco Czech Republic, na březen půjčilo dvanáctimetrový elektrobus výrobce SOR Libchavy.

"Potřebujeme získat přesná data z provozu při zatížení autobusu tzv. mrtvou vahou. Třicetikilogramové pytle s pískem tak simulují zatížení do tří tun, což odpovídá zhruba obsazení autobusu 40 cestujícími, což je 60 procent celkové kapacity autobusu," řekl ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. Při testování bez cestujících je podle něj možné vyzkoušet různé podmínky v provozu bez ohledu na jízdní řád. Vozy testují nejen přímo ve městě, ale i v Bedřichově nebo Maxově.

MHD v Jablonci nad Nisou zajišťuje od loňského února dopravní společnost ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport. Zakázku získal dopravce na pět let, ve druhém největším městě v Libereckém kraji bude jezdit do konce ledna 2028. ICOM pořídil pro Jablonec 27 nových hybridních autobusů - 23 velkých mercedesů a čtyři minibusy Rošero. "S dopravcem jednáme o dočasném zařazení elekrobusů do běžného provozu s cestujícími během podzimních měsíců," řekl Wejnar.

První elektrobus koupil dopravní podnik v sousedním Liberci, kvůli splnění emisních norem plánuje příští rok koupit čtyři další. Podnik měl v předchozích měsících půjčený elektrobus od firmy SOR s jedním centrálním motorem, teď koupil za 5,9 milionu předváděcí vůz Solaris Urbino. "Ten se liší tím, že má dva motory v kolech," řekl dopravní ředitel Martin Hettner. Cílem je podle něj získat zkušenosti z provozu dvou odlišných elektrobusů.

Autobus s elektrickým pohonem testoval v minulosti i krajský dopravce ČSAD Liberec, šlo o prototyp, který se v náročných podmínkách Libereckého kraje neosvědčil. Kraj vůz nasadil v Jizerských horách na linku kolem přehrady Souš. Podle předsedy představenstva Martina Bobka je využití elektrobusů výhodné v městské dopravě, kde se jezdí takzvaně kolem komína. Nedokáže si ale představit, jak nákladné by bylo vybudovat infrastrukturu pro elektrobusy v regionální dopravě, tam vidí Bobek prostor spíš pro vozy s hybridními pohony.

