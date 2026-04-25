Jablonec nad Nisou zahájil čtvrtou sezonu sdílených kol, letos má i elektrická
Sdílená kola nabídl Jablonec poprvé v roce 2023. "První rok byl takový nesmělý, začínali jsme se stovkou kol. Už ten druhý jsme však měli k dispozici o 30 kol víc, počet výpůjček vzrostl o 42 procent a uživatelská základna se rozšířila o 55 procent oproti roku 2023. Je to pozitivní zpráva, lidé si na sdílená kola přivykli, většina všech výpůjček je krátkodobých, do 15 minut," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Nejčastěji si lidé v Jablonci půjčovali kolo u přehrady - ve stanicích Rybářská bašta a U Volta a také u plaveckého bazénu. Velmi vytížená byla i stanoviště na autobusovém nádraží a u parku v Mánesově ulici. Jablonec zaplatí letos za sdílená kola necelých 1,2 milionu korun, město ale žádá o dotaci z krajského programu na podporu městské mobility, získat může 862.000 korun. "O jejím přidělení rozhodnou krajští zastupitelé na svém květnovém jednání," dodala Iveta Habadová z městského oddělení dotací.
V krajském programu na podporu městské mobility jsou na letošní rok znovu k dispozici tři miliony korun. Cílem projektu je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích, žádat mohou obce s rozšířenou působností. Zatím ale dotace z krajského programu využila jen města Liberec a Jablonec nad Nisou. Také Liberec letos v bikesharingu pokračuje, 250 sdílených kol mohou lidé v krajském městě využívat od začátku dubna, po městě je 70 stanovišť.
