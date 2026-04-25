https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jablonec-nad-nisou-zahajil-ctvrtou-sezonu-sdilenych-kol-letos-ma-i-elektricka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jablonec nad Nisou zahájil čtvrtou sezonu sdílených kol, letos má i elektrická

25.4.2026 13:15 | JABLONEC NAD NISOU (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Richard Masoner / Flickr
Jablonec nad Nisou zahájil čtvrtou sezonu sdílených kol, letos je poprvé k dispozici i 30 bicyklů s elektrickým pohonem. Obyvatelé a návštěvníci podhorského města najdou kola na 39 stanovištích. Zatímco u mechanických kol je prvních 15 minut jízdy zdarma, v případě elektrického se účtuje od začátku jízdy 1,80 Kč za minutu, maximálně ale 500 korun za celý den, řekla ČTK mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
 
Letošním vylepšením jsou držáky na telefon přímo na řídítkách kol. "Chceme, aby byla kola ve městě co nejvíc praktická pro každodenní použití. Elektrokola pomáhají zpřístupnit službu širší skupině lidí a držáky na telefon zase zvyšují komfort samotné jízdy. Jsou to drobnosti, které ale ve výsledku dělají velký rozdíl," doplnil Matouš Venkrbec ze společnosti nextbike, která pro město sdílená kola zajišťuje. K dispozici je 100 mechanických kol a 30 s elektrickým pohonem.

Sdílená kola nabídl Jablonec poprvé v roce 2023. "První rok byl takový nesmělý, začínali jsme se stovkou kol. Už ten druhý jsme však měli k dispozici o 30 kol víc, počet výpůjček vzrostl o 42 procent a uživatelská základna se rozšířila o 55 procent oproti roku 2023. Je to pozitivní zpráva, lidé si na sdílená kola přivykli, většina všech výpůjček je krátkodobých, do 15 minut," uvedla náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).

Nejčastěji si lidé v Jablonci půjčovali kolo u přehrady - ve stanicích Rybářská bašta a U Volta a také u plaveckého bazénu. Velmi vytížená byla i stanoviště na autobusovém nádraží a u parku v Mánesově ulici. Jablonec zaplatí letos za sdílená kola necelých 1,2 milionu korun, město ale žádá o dotaci z krajského programu na podporu městské mobility, získat může 862.000 korun. "O jejím přidělení rozhodnou krajští zastupitelé na svém květnovém jednání," dodala Iveta Habadová z městského oddělení dotací.

V krajském programu na podporu městské mobility jsou na letošní rok znovu k dispozici tři miliony korun. Cílem projektu je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích, žádat mohou obce s rozšířenou působností. Zatím ale dotace z krajského programu využila jen města Liberec a Jablonec nad Nisou. Také Liberec letos v bikesharingu pokračuje, 250 sdílených kol mohou lidé v krajském městě využívat od začátku dubna, po městě je 70 stanovišť.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist