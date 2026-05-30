Prahou projede 31. května Světová cyklojízda. Upozorní na právo pohybovat se udržitelně a bezpečně

30.5.2026 06:44 | PRAHA (AutoMat)
Foto | jenny downing / Flickr.com
Společná Světová cyklojízda oslaví v neděli 31. května kolo jako dopravní prostředek budoucnosti. Spolek AutoMat chce při příležitosti Světového dne jízdního kola propojit lidi napříč názory i zkušenostmi s jízdou na kole po městě. Pod heslem „Spojeni jízdou“ upozorní na význam bezpečné infrastruktury, kvalitního veřejného prostoru a udržitelné mobility obecně. K cyklojízdě se připojí ve spolupořadatelské roli také kancelář OSN v Česku a zúčastní se řada ambasád z celého světa.
 
Světová cyklojízda odstartuje ve 14 hodin od Bike Jesus na ostrově Štvanice. Asi 10km trasa povede centrem Prahy a je vhodná i pro méně zkušené cyklisty a rodiny s dětmi.

„Cílem Světové cyklojízdy je ukázat, že jízda na kole může být přirozenou součástí městské dopravy a že bezpečné podmínky pro cyklistiku prospívají všem. Letos chceme zároveň vytvořit prostor pro vzájemné porozumění a pozitivní debatu o veřejném prostoru a dopravě ve městě,“ říká za pořádající spolek AutoMat Michal Kalina, vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu.

OSN uznává jízdní kolo za jeden z nejekologičtějších dopravních prostředků. Valné shromáždění OSN vyzvalo členské státy, aby začlenily jízdní kolo do veřejné dopravy a zlepšily bezpečnost silničního provozu. Také EU ve své Evropské deklaraci o cyklistice uznává, že cyklistika je jednou z nejudržitelnějších, nejpřístupnějších, nejlevnějších a nejzdravějších forem dopravy a rekreace.

„Jízdní kolo není jen sport nebo volnočasová aktivita. Ve městech představuje dostupný a efektivní způsob dopravy s pozitivním dopadem na zdraví, klima i kvalitu veřejného prostoru. Jsme rádi, že se k pražské Světové cyklojízdě pravidelně připojuje široká veřejnost i diplomaté z různých částí světa,“ říká Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN v České republice.

Po návratu pelotonu na Štvanici bude následovat doprovodný program. Jeho součástí je např. veřejná debata o dopravě a budoucnosti městského prostoru. Pozvání přijali umělec Vladimír 518, novinářka Táňa Zabloudilová, Yvette Vašourková z CCEA MOBA a dopravní konzultant Martin Marek. Diskusi budou moderovat Pavel Šebesta a Karolína Faberová z podcastu Psycho na Radiu Wave. Následovat bude přednáška zástupců AutoMatu o měření cykloboxů a nehodovosti. Pro děti bude připravený dětský koutek s dopravními experimenty. Kolo si mohou zájemci nechat zkontrolovat u Bike Kitchen Praha a o hudební doprovod se postará DJ Gadjo.cz.

Organizaci Světové cyklojízdy koordinuje AutoMat s hlavním městem Prahou, městskými částmi a dopravní policií. Akci spolupořádá OSN Česká republika a podporuje ji řada zastupitelských úřadů nejen evropských států. Projekt finančně podpořilo hlavní město Praha.

Informace o Světové cyklojízdě, bezplatná registrace

Přesná trasavčetně objížděk

Pravidla cyklojízd

