Prahou projede 31. května Světová cyklojízda. Upozorní na právo pohybovat se udržitelně a bezpečně
„Cílem Světové cyklojízdy je ukázat, že jízda na kole může být přirozenou součástí městské dopravy a že bezpečné podmínky pro cyklistiku prospívají všem. Letos chceme zároveň vytvořit prostor pro vzájemné porozumění a pozitivní debatu o veřejném prostoru a dopravě ve městě,“ říká za pořádající spolek AutoMat Michal Kalina, vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu.
OSN uznává jízdní kolo za jeden z nejekologičtějších dopravních prostředků. Valné shromáždění OSN vyzvalo členské státy, aby začlenily jízdní kolo do veřejné dopravy a zlepšily bezpečnost silničního provozu. Také EU ve své Evropské deklaraci o cyklistice uznává, že cyklistika je jednou z nejudržitelnějších, nejpřístupnějších, nejlevnějších a nejzdravějších forem dopravy a rekreace.
„Jízdní kolo není jen sport nebo volnočasová aktivita. Ve městech představuje dostupný a efektivní způsob dopravy s pozitivním dopadem na zdraví, klima i kvalitu veřejného prostoru. Jsme rádi, že se k pražské Světové cyklojízdě pravidelně připojuje široká veřejnost i diplomaté z různých částí světa,“ říká Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN v České republice.
Po návratu pelotonu na Štvanici bude následovat doprovodný program. Jeho součástí je např. veřejná debata o dopravě a budoucnosti městského prostoru. Pozvání přijali umělec Vladimír 518, novinářka Táňa Zabloudilová, Yvette Vašourková z CCEA MOBA a dopravní konzultant Martin Marek. Diskusi budou moderovat Pavel Šebesta a Karolína Faberová z podcastu Psycho na Radiu Wave. Následovat bude přednáška zástupců AutoMatu o měření cykloboxů a nehodovosti. Pro děti bude připravený dětský koutek s dopravními experimenty. Kolo si mohou zájemci nechat zkontrolovat u Bike Kitchen Praha a o hudební doprovod se postará DJ Gadjo.cz.
Organizaci Světové cyklojízdy koordinuje AutoMat s hlavním městem Prahou, městskými částmi a dopravní policií. Akci spolupořádá OSN Česká republika a podporuje ji řada zastupitelských úřadů nejen evropských států. Projekt finančně podpořilo hlavní město Praha.
Informace o Světové cyklojízdě, bezplatná registrace
reklama