Japonská automobilka Honda chce do roku 2040 prodávat pouze elektrické vozy

Japonský výrobce si také stanovil cíl, že elektrická auta budou v Severní Americe a v Číně do roku 2030 činit 30 procent odbytu.

Japonská automobilka Honda Motor chce do roku 2040 prodávat pouze elektrické vozy. Firma pod vedením nového šéfa Tošihira Mibeho investuje v příštích šesti letech zhruba pět bilionů jenů (téměř jeden bilion Kč) do výzkumu a vývoje, a to "bez ohledu na výkyvy tržeb", řekl na brífinku Mibe.

Automobilky se po celém světě posouvají k elektrickým a samořízeným autům. V poslední době ohlásily přechod k ryze elektrickým modelům Jaguar Land Rover, a to do roku 2025, či Volvo, které má v plánu této mety dosáhnout o pět let později.

Japonský premiér Jošihide Suga se zavázal, že jeho země, která stále do velké míry spoléhá na uhelné elektrárny, do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 46 procent v porovnání se stavem v roce 2013. Naplnění tohoto plánu ale bude podle Mibeho nesmírně těžké. V Japonsku totiž automobilka prodá pouhé jedno procento svých elektromobilů.

"Bude záležet na tom, jak brzy dokážeme vybudovat strukturu, která nám bude generovat zisk," řekl podle médií šéf Hondy.

Japonský výrobce si nově stanovil cíl, že elektrická auta budou v Severní Americe a v Číně do roku 2030 činit 30 procent odbytu. Do roku 2035 by to mělo být až 80 procent. V případě Japonska to má v daných letech činit 20 a 80 procent. Plán se tam liší, protože v Japonsku je velká poptávka po hybridních autech, řekl Mibe.

