Japonsko nasadilo vojáky do boje proti medvědům kvůli rostoucímu počtu útoků
Vojáci mají pomáhat s přepravou, instalováním a kontrolou klecových pastí, které se používají k odchytu medvědů. Odstřel těchto šelem budou nadále provádět školení lovci vyzbrojení puškami na lov medvědů.
Rostoucí počet medvědů, změny v přirozených zdrojích potravy způsobené klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí vedou v Japonsku k častějším střetům lidí s těmito šelmami. Stárnoucí skupina lovců, na kterou se úřady kdysi spoléhaly, je nyní přetížená. Útoky medvědů obvykle vrcholí v říjnu a listopadu, kdy se zvířata intenzivně krmí před zimním spánkem.
V posledních týdnech medvědi napadli zákazníky v supermarketu, zaútočili na turistu čekajícího na autobusové zastávce poblíž památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a zmrzačili pracovníka v lázeňském středisku. Některé školy musely dočasně uzavřít poté, co byli medvědi spatřeni, jak se potulují po jejich pozemcích a v okolí.
Japonský poddruh medvěda ušatého (Ursus thibetanus japonicus), který je rozšířený po většině japonského území, může vážit až 130 kilogramů. Medvěd ussurijský (Ursus arctos lasiotus), který žije na severojaponském ostrově Hokkaidó, může vážit až 400 kilogramů.
