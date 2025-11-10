https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/japonsko-nasadilo-vojaky-do-boje-proti-medvedum-kvuli-rostoucimu-poctu-utoku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Japonsko nasadilo vojáky do boje proti medvědům kvůli rostoucímu počtu útoků

10.11.2025 19:55 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Alpsdake / Wikimeda Commons
Japonská armáda vyslala minulý týden do hornaté oblasti na severu země vojáky, aby pomáhali s odchytem medvědů. O nasazení armády naléhavě požádaly místní úřady, které se potýkají s bezprecedentní vlnou útoků medvědů na lidi. Od letošního dubna bylo v Japonsku zaznamenáno více než sto medvědích útoků, které si vyžádaly 12 obětí, informovala agentura Reuters.
 
Operace začala ve městě Kazuno v prefektuře Akita, kde byli obyvatelé několik týdnů varováni, aby se vyhýbali hustým lesům, které město obklopují, po setmění zůstávali doma a nosili s sebou zvonky, aby odradili medvědy, kteří by mohli hledat potravu v blízkosti jejich domovů. Právě v Akitě a v nedaleké prefektuře Iwate byly zaznamenány dvě třetiny všech medvědích útoků.

Vojáci mají pomáhat s přepravou, instalováním a kontrolou klecových pastí, které se používají k odchytu medvědů. Odstřel těchto šelem budou nadále provádět školení lovci vyzbrojení puškami na lov medvědů.

Rostoucí počet medvědů, změny v přirozených zdrojích potravy způsobené klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí vedou v Japonsku k častějším střetům lidí s těmito šelmami. Stárnoucí skupina lovců, na kterou se úřady kdysi spoléhaly, je nyní přetížená. Útoky medvědů obvykle vrcholí v říjnu a listopadu, kdy se zvířata intenzivně krmí před zimním spánkem.

V posledních týdnech medvědi napadli zákazníky v supermarketu, zaútočili na turistu čekajícího na autobusové zastávce poblíž památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a zmrzačili pracovníka v lázeňském středisku. Některé školy musely dočasně uzavřít poté, co byli medvědi spatřeni, jak se potulují po jejich pozemcích a v okolí.

Japonský poddruh medvěda ušatého (Ursus thibetanus japonicus), který je rozšířený po většině japonského území, může vážit až 130 kilogramů. Medvěd ussurijský (Ursus arctos lasiotus), který žije na severojaponském ostrově Hokkaidó, může vážit až 400 kilogramů.

