Jatka by měla mít povinnost zavést kamerové systémy, novelu schválila vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jatka by měla mít od roku 2026 povinnost zavést kamerové systémy pro sledování zacházení se zvířaty. Novelu zákona o veterinární péči dnes schválila vláda. Úprava, kterou připravilo ministerstvo zemědělství, reaguje na nová nařízení Evropské komise vydávaná pro veterinární péči, ruší také například povinnost aktualizovat pohotovostní plány pro případ mimořádných nákaz jednou za rok.

Povinnost instalovat kamerové systémy se zavádí na základě zkušenosti z minulých měsíců a let, kdy opakovaně vznikaly excesy v několika málo jatečních provozech v ČR, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). "Kamerový systém bude po 30 dnů uchovávat záznam pro případné využití při šetření Státní veterinární správou," dodal. Kamery budou podle něj povinné jak na vykládce, tak při přehánění, aby byla pod kontrolou místa, která ministerstvo spolu se Státní veterinární zprávou zjistily jako místa nejčastějšího problematického chování ke zvířatům.

Účinnost novely od roku 2026 podle ministra vytváří prostor pro to, aby se provozy mohly připravit. "Většina velkých provozů v ČR už tímto systémem disponuje," doplnil.

Povinnost vybavit jatky kamerovým systémem se podle ministerstva netýká jatek, kde je porážena drůbež, králíci a zajíci. "Provozy drůbežích porážek jsou v ČR vybaveny moderními technologiemi nakládky, přepravy a vykládky drůbeže, často s minimálním podílem a vlivem lidské práce při manipulaci s jatečnou drůbeží," uvedl úřad v tiskové zprávě.

Za porušení povinností týkajících se provozování kamerového systému umožňuje návrh zákona uložit pokutu do 200.000 korun. " Pokud by docházelo k týrání zvířat, mohla by být provozovateli jatek uložena pokuta až do výše tří milionů korun, doplnilo ministerstvo.

Novela podle Výborného řeší také byrokracii, ruší například povinnost aktualizovat pohotovostní plány pro případ mimořádných nákaz jednou za rok. Aktualizovány budou jen podle potřeby a v návaznosti na aktuální situace.

reklama