Javoříčské jeskyně se chystají na probouzení netopýrů, je jich tam přes 6600

Přes 6600 zimujících letounů sedmi druhů napočítali letos dobrovolníci při pravidelném zimním sčítání netopýří populace v celém rozsáhlém systému Javoříčských jeskyní u Litovle na Olomoucku. Jejich početnost je srovnatelná s rekordním rokem 2022, a jeskyně se tak mohou nadále pyšnit titulem největšího známého zimoviště letounů na území České republiky, informoval ČTK vedoucí Javoříčských jeskyní Martin Koudelka. Do jejich probouzení se mohou zapojit tuto sobotu i návštěvníci, správa jeskyní chystá na celý den tematickou akci zaměřenou právě na tyto savce.

Do letošního pravidelného zimního sčítání v útrobách Javoříčských jeskyní se zapojilo 13 lidí, kteří zaevidovali 6637 zimujících letounů sedmi druhů. "Nejpočetnějším byl vrápenec malý s počtem 6433 kusů, dále netopýr brvitý, netopýr velký, netopýr vodní, netopýr Brandtův, netopýr řasnatý a netopýr ušatý," uvedl Koudelka.

Netopýrům podle něj v jeskyních svědčí především vhodné podmínky. "Jsou zde vhodné podmínky přímo v zimovišti, to znamená optimální teplota, vysoká vzdušná vlhkost. Zároveň ale musejí být vhodné podmínky i v letním období, kdy nejsou netopýři v jeskyních, ale venku - tady v okolí je několik letních kolonií, na kterých odchovávají svá mláďata," řekl ČTK vedoucí jeskyní.

Do života těchto letounů budou moci nahlédnout zájemci tuto sobotu od 10:00 do 13:00 na tematicky zaměřené prohlídce s názvem Probouzení netopýrů. "Netradiční prohlídky s průvodcem seznámí s množstvím zajímavostí ze života těchto nočních létajících savců a ukáže, jak vypadá jejich odborný výzkum," uvedl mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Upozornil, že návštěvníci by si měli vzít teplé oblečení, protože v jeskyních je celoroční konstantní teplota osm stupňů Celsia a zájemci tam stráví téměř dvě hodiny.

Javoříčské jeskyně jsou jednou z nejdéle sledovaných chiropterologických lokalit v České republice. První zmínka o zdejších netopýrech pochází od pražského zoologa - entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856. Popisuje, že mu netopýry z "vápencové jeskyně u Bouzova" 16. ledna dodal lesní geometr Schrodt. Dochované údaje mají podle správy jeskyní zejména historickou hodnotu, protože patří k prvním zmínkám o sběru netopýrů k vědeckým účelům na čském území. Počet zimujících letounů je zde průběžně monitorován od roku 1989.

Loni si téměř šestikilometrové jeskyně, z nichž 790 metrů je přístupných turistům, prohlédlo 41.385 návštěvníků. V březnu průvodci zvou do Javoříčských jeskyní ve všední dny na dvě prohlídky - v 10:00 a v 13:00. Od velikonočního Zeleného čtvrtku otevřou denně kromě pondělí od 9:00 do 16:00.

