Jediný pár pand velkých ve Francii se dnes předčasně vrací do Číny

25.11.2025 14:31 (ČTK)
Panda velká v čínské přírodní rezervaci Wolong
Panda velká v čínské přírodní rezervaci Wolong
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Blake Lennon / Flickr.com
Jediný pár pand velkých chovaných ve Francii se dnes vrací ze zoologické zahrady v Beauval zpět do Číny, která je evropské zemi zapůjčila v rámci takzvané pandí diplomacie. S medvědy se při jejich odjezdu z francouzské zoo rozloučili dojatí fanoušci. Zvířata měla původně ve Francii zůstat do roku 2027, z důvodu selhání ledvin samičky Chuan Chuan však do rodné země odletěla předčasně. Čínské velvyslanectví v Paříži dnes slíbilo, že Francii poskytne další pandy velké, informují o tom tiskové agentury.
 
Sedmnáctiletá panda Chuan Chuan a její stejně starý partner Jüan C', které Peking zapůjčil Paříži v roce 2012, byli umístěni do bílých přepravních boxů s průhledy z plexiskla, otvory na dýchání a nápisem Šťastnou cestu. Speciální konvoj s pandami za policejního doprovodu vyrazil dnes krátce po páté hodině na pařížské letiště Roissy-Charles de Gaulle, kam dorazil kolem 9:30.

Při odjezdu z Beauval se pandy zpoza plexisklového průhledu naposledy objevily před desítkou ošetřovatelů, kteří se s nimi přišli rozloučit. Někteří z pracovníků zoo, kteří po boku pand strávili 13 let, měli podle AFP slzy v očích. Odjezdu přihlíželi i další obdivovatelé. Pandy však tento vzruch nijak nezneklidnil. Na cestu mají 180 kilogramů čerstvého bambusu a několik kanystrů s vodou.

Ředitel zoo v Beauval Rodolphe Delord během rozlučkové ceremonie na pařížském letišti řekl, že pandy dosáhly věku, kdy vyžadují vysoce specializovanou péči a že jim bude prospívat optimální prostředí na výzkumné stanici pro chov pand velkých v Čcheng-tu, kde se narodily.

"Buďte si jisti, francouzští přátelé, že v budoucnu přijedou nové pandy velké," prohlásil chargé d'affaires čínského velvyslanectví Čchen Tung na letišti, kde se letadlo společnosti Air China s pandami na palubě chystalo k 12hodinovému letu.

V zoo v Beauval, která loni přivítala 1,9 milionu návštěvníků, prozatím zůstávají dva potomci Chuan Chuan, samičky Chuan-li-li a Jüan-tu-tu narozené v roce 2021.

Chuan Chuan v roce 2017 porodila první pandu narozenou ve Francii. Sameček Jüan Meng, což v čínštině znamená splněný sen, byl přepraven do Číny o pět let později. Kmotrou Jüan Menga je francouzská první dáma Brigitte Macronová.

Pandy jsou pro Peking předmětem diplomatických aktivit. Od svého vzniku v roce 1949 Čínská lidová republika začala pandy darovat jako zvířecí posly dobré vůle s cílem posílit svůj obraz na mezinárodní scéně. Od roku 1984 Čína přestala pandy darovat kvůli jejich ubývajícímu počtu a místo toho je začala zoologickým zahradám zapůjčovat, často v párech a na deset let, za roční poplatek až jeden milion dolarů (20,9 milionu Kč).

Po vypršení smlouvy o zapůjčení se pandy obvykle vracejí domů do Číny. To se vztahuje i na mláďata narozená v zahraničí, která jsou v určitém věku posílána do Číny, aby se zapojila do čínského chovného programu.

V Číně žije ve volné přírodě asi 2000 pand a po celém světě je v zajetí chováno 500 těchto černobílých medvědů.

reklama
 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
