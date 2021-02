Jedna z nejvzácnějších šelem nalezena na Dobříšsku

Slovan 8.2.2021 10:32 Reaguje na Miroslav Vinkler

Kdyby zde žilo cca. 120 medvědů, voláte po jejich odstranění taky, tak nelžete. Protože zatímco nyní máte “strach” o chovatele ovcí, tak v případě medvěda byste ho měl o svůj život. I já se totiž při toulkách po slovenských nebo rumunských horách více bál setkání s medvědem nežli vlkem. Tedy... spíše takového toho náhodného setkání, kdy by medvěd reagoval spíše z vylekání. A jelikož chodím do odlehlých míst, pak by mi pomohli asi jen všichni svatí. Naštěstí se mi to nestalo, nicméně s touhle možností vždy počítám. To k tomu prostě patří. Neb “kdo se bojí, nesmí do lesa” - bez toho pocitu by to stejně nebylo to správný dobrodružství, které v našich horách bez těch zvířat prostě nezažijete.

