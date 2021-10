Jeskyňáři našli poblíž Macochy čtyři nové dómy, jsou plné krápníků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Meryll / Shutterstock Propast Macocha

Jeskyňáři našli v Moravském krasu poblíž Macochy čtyři nové dómy, jsou plné krápníků. Veřejnost se do nich ale nepodívá, musí se do nich slaňovat, řekl Michal Šenkýř ze Základní speleologické organizace 6-20 Moravský kras České speleologické společnosti. Na objev upozornilo dnešní Právo.

"Začali jsme se ze Skleněných dómů, což je část Punkevních jeskyní, prokopávat takovou nenápadnou chodbičkou. Po odtěžení asi 100 kbelíků usazenin jsme se dostali do velké chodby, která má na délku asi 50 metrů. Z té chodby pak vedou propasti do prvních dvou dómů. Když jsme se do nich slanili, podařilo se nám objevit ještě další dva dómy," uvedl Šenkýř. Největší má podle něj rozlohu zhruba pět krát deset metrů, na výšku má asi 25 metrů. "Je v nich opravdu bohatá krápníková výzdoba, jsou tam v podstatě všechny druhy krápníků, které známe," uvedl jeskyňář.

Objevené dómy ještě nejsou pojmenované, zatím mají jen pracovní názvy. Veřejnost se do nich nepodívá, a to kvůli obtížnému přístupu po lanech. Podle Šenkýře se objevy v lokalitě daly čekat, protože v 80. letech minulého století se tam uskutečnilo geofyzikální měření, které odhalilo určité anomálie. Podle jeskyňáře v místě ještě navíc nemusí být objeveno vše. "Musíme to celé nejdříve pořádně zmapovat a podívat se, kam by to mohlo vést dál," uvedl Šenkýř.

O dosud posledním velikostně obdobném objevu v Moravském krasu jeskyňáři informovali letos v květnu. Dostali se do něj přes takzvaný Ševčíkův závrt u silnice mezi Lažánkami a Vilémovicemi.

V krasu je přes 1100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě a které jsou spojené s propastí Macocha. Největší je ale systém Amatérské jeskyně o délce přes 40 kilometrů. Objevy větších jeskyní jsou už výjimečné, kras je značně probádaný.

