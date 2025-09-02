Jez na Podolském potoce pomůže obnovit vyschlý rybník v Heřmanově Městci
Mezitím radnice připravuje odbahnění rybníku. Protože byla ve městě za druhé světové války německá posádka, je potřeba, aby rybník prozkoumali pyrotechnici. Pamětníci říkali, že když Němci odjížděli, naházeli do rybníka munici, řekl starosta.
"Protože je rybník vyschlý, kluci s hledačkami to tam už mají prošmejděné, našli pár nábojů, největší nález je kousek kulometného pásu. Oni hledají bajonety nebo helmy, nic se tam nenašlo. Možná tam někdo vyhodil revolver nebo krabici nábojů, ale nepředpokládáme, že by tam byly miny," řekl Jiroutek.
Pro projekt obnovy rybníka bylo nutné provést sondy, které ukázaly, že bahno je v hloubce půl metru až 1,5 metru. Pyrotechnik předtím prozkoumal místa, kde sondy poté pracovaly. Nic nebezpečného nenašel.
Projekt navrhne bezpečné odbahnění, protože riziko nálezu munice pominout nejde, dodal Jiroutek. "Může se používat například korečkové rypadlo, které je na lanech. Může se provést na části rybníku pyrotechnický průzkum, pak se bahno odtěží a bude se stejně pokračovat dál. Od toho je projektová dokumentace, aby navrhla optimální způsob," řekl starosta.
Díky tomu, že je rybník vyschlý a zarostlý, nemusí se město zdržovat vypouštěním vody, ani nemusí čekat, až vyschne. Odbahní ho ideálně příští rok na podzim a přes zimu.
"Náklady ještě nemáme spočítané. Nemáme rozbor bahna, jestli ho budeme dávat vysychat na pole nebo do naše lomu, který je vytěžený. Nebo ho povezeme na skládku, ale nepředpokládáme, že by bylo kontaminované," řekl Jiroutek. Podle jeho odhadů by odbahnění mohlo stát deset milionů korun, na investici město požádá o dotace.
Rybník je velký 1,7 hektaru a vybudován byl v 18. století. Město ho po dlouhých jednáních koupilo od rybářů za 1,1 milionu korun. Rybník je v zámeckém parku, který pochází ze stejného období a má rozlohu 43 hektarů. Park je evropsky významnou lokalitou, protože tam žije páchník hnědý a další vzácní živočichové. Zároveň je to kulturní a přírodní památka. Nachází se tam také památný strom, dub letní. Park patří Domovu pro seniory Heřmanův Městec, jehož zřizovatelem je město Praha. Správce se snaží park postupně obnovit.
