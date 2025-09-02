https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jez-na-podolskem-potoce-pomuze-obnovit-vyschly-rybnik-v-hermanove-mestci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jez na Podolském potoce pomůže obnovit vyschlý rybník v Heřmanově Městci

2.9.2025 19:13 | HEŘMANŮV MĚSTEC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Free-Photos / Pixabay
Povodí Labe připravuje stavbu jezu na Podolském potoce, který je v zámeckém parku v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Díky němu město získá napájení do vyschlého zámeckého rybníku a může ho obnovit. ČTK to řekl starosta Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce).
 
Povodí Labe připravuje projekt, který bude mít hotový zhruba do měsíce, a potom začne vybírat firmu. Stavba jezu by mohla začít i skončit v příštím roce. "Dílo bude mít podobu zdrsněného skluzu, představit si to lze jako něco mezi klasickým jezem a skluzem. Hlavní konstrukční prvky budou betonové, ale ty budou obložené kamenem," řekl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.

Mezitím radnice připravuje odbahnění rybníku. Protože byla ve městě za druhé světové války německá posádka, je potřeba, aby rybník prozkoumali pyrotechnici. Pamětníci říkali, že když Němci odjížděli, naházeli do rybníka munici, řekl starosta.

"Protože je rybník vyschlý, kluci s hledačkami to tam už mají prošmejděné, našli pár nábojů, největší nález je kousek kulometného pásu. Oni hledají bajonety nebo helmy, nic se tam nenašlo. Možná tam někdo vyhodil revolver nebo krabici nábojů, ale nepředpokládáme, že by tam byly miny," řekl Jiroutek.

Pro projekt obnovy rybníka bylo nutné provést sondy, které ukázaly, že bahno je v hloubce půl metru až 1,5 metru. Pyrotechnik předtím prozkoumal místa, kde sondy poté pracovaly. Nic nebezpečného nenašel.

Projekt navrhne bezpečné odbahnění, protože riziko nálezu munice pominout nejde, dodal Jiroutek. "Může se používat například korečkové rypadlo, které je na lanech. Může se provést na části rybníku pyrotechnický průzkum, pak se bahno odtěží a bude se stejně pokračovat dál. Od toho je projektová dokumentace, aby navrhla optimální způsob," řekl starosta.

Díky tomu, že je rybník vyschlý a zarostlý, nemusí se město zdržovat vypouštěním vody, ani nemusí čekat, až vyschne. Odbahní ho ideálně příští rok na podzim a přes zimu.

"Náklady ještě nemáme spočítané. Nemáme rozbor bahna, jestli ho budeme dávat vysychat na pole nebo do naše lomu, který je vytěžený. Nebo ho povezeme na skládku, ale nepředpokládáme, že by bylo kontaminované," řekl Jiroutek. Podle jeho odhadů by odbahnění mohlo stát deset milionů korun, na investici město požádá o dotace.

Rybník je velký 1,7 hektaru a vybudován byl v 18. století. Město ho po dlouhých jednáních koupilo od rybářů za 1,1 milionu korun. Rybník je v zámeckém parku, který pochází ze stejného období a má rozlohu 43 hektarů. Park je evropsky významnou lokalitou, protože tam žije páchník hnědý a další vzácní živočichové. Zároveň je to kulturní a přírodní památka. Nachází se tam také památný strom, dub letní. Park patří Domovu pro seniory Heřmanův Městec, jehož zřizovatelem je město Praha. Správce se snaží park postupně obnovit.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Množství biomasy tvoří pěnu v řece Dyji Foto: Povodí Moravy Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují U Tepličky na Karlovarsku se staví nový rybí přechod Foto: Povodí Ohře Povodí Ohře staví v Tepličce rybí přechod, který obejde zdejší jez Trubka s vodou Foto: Depositphotos Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 6

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 70

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 5

David Číp, Petr Kafka a Břeněk Michálek: Když čápi na hnízdech mají trable. Pomáhat? A jak?

Diskuse: 2

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist