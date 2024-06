Stav známé lipové aleje v Jičíně založené Albrechtem z Valdštejna posoudí lesníci z Mendelovy univerzity

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Jičín by chtělo na průzkumu stavu známé lipové aleje vedoucí z Jičína k Valdicím spolupracovat s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Spolupráce by se mohla týkat i případného budoucího postupu při údržbě aleje. Čtyřřadou a téměř dva kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Alej čítá asi 1200 stromů.Na přelomu loňského a letošního roku jeden ze studentů brněnské univerzity v rámci své závěrečné práce dělal v lipové aleji zkušební měření. "Na základě toho vznikla myšlenka o rozšíření spolupráce s univerzitou. Výsledkem by mohla být studie, která by posoudila stav jednotlivých stromů a zohlednila přírodní faktory ve stromořadí jako houby, chráněný hmyz, zdravotní stav stromů. Dopisem oslovíme vedení univerzity s žádostí o spolupráci," uvedla místostarostka Alena Stillerová (ANO). Spolupráce by byla za úplatu.

V Jičíně se podle Stillerové nyní mezi zastupiteli vede debata, jak dál postupovat v údržbě lipové aleje, která je přírodní památkou. V aleji také žije chráněný brouk páchník hnědý. Díky němu je alej součástí soustavy chráněných území Natura 2000. "Názory na další postup se různí. Část je pro celkovou obnovu a výměnu lip, jiní jsou pro obnovu po určitých částech v rozmezí po pěti až 20 letech. Třetí skupina chce pokračovat jako dosud, kdy se dožilý strom nahradí novým," uvedla.

Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy po kácení a nové výsadbě byla obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. "Za posledních asi 20 let byla vyměněna přibližně polovina stromů. Nyní se péče o alej dělá podle koncepce z roku 2015. Odborníci z univerzity se mohou na lipovou alej znovu podívat," řekl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL). Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400.000 korun.

Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje okraj centra města Jičína a letohrádek Valdštejnská lodžie.

