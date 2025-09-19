https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jicin-vykaci-40-stromu-valdstejnovy-lipove-aleje-jsou-ve-velmi-spatnem-stavu
Jičín vykácí 40 stromů Valdštejnovy lipové aleje, jsou ve velmi špatném stavu

19.9.2025 12:54 (ČTK)
Čtyřřadou a téměř dva kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna.
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Město Jičín dá do konce září pokácet 40 stromů ve známé Valdštejnově lipové aleji. Stromy jsou ve velmi špatném stavu. Místo vykácených stromů zahradníci vysadí nové lípy, řekl mluvčí radnice Jan Jireš. Čtyřřadou a téměř dva kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Je považována za nejstarší dochovanou historickou alej v Česku. Nyní čítá asi 1100 stromů.
 
Město při výměně stromů postupuje podle studie zpracované odborným dendrologem. "Stromy určené ke kácení jsou suché či duté. Jejich odstranění je nutné i kvůli bezpečnosti, protože lipová alej je velmi užívaná chodci a cyklisty," uvedl mluvčí. Kácení v aleji, která je přírodní památkou, má na starosti odborná firma.

Termín kácení musela radnice přizpůsobit chráněnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů. Díky němu je alej součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Při kácení v září by měl páchník změnám ve stromořadí nejlépe odolat a včas se jim přizpůsobit před příchodem zimy. Zářijové kácení neohrozí ani hnízdění ptáků a zimování netopýrů.

Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy byla po kácení a nové výsadbě byla obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. Za posledních asi 20 let zahradníci vyměnili přibližně polovinu stromů. Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400 000 korun.

Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje okraj centra města Jičína a letohrádek Valdštejnská lodžie. Orientováno je tak, že v den letního slunovratu na jednom jeho konci slunce vychází a na druhém zapadá.

