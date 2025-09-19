Jičín vykácí 40 stromů Valdštejnovy lipové aleje, jsou ve velmi špatném stavu
Termín kácení musela radnice přizpůsobit chráněnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů. Díky němu je alej součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Při kácení v září by měl páchník změnám ve stromořadí nejlépe odolat a včas se jim přizpůsobit před příchodem zimy. Zářijové kácení neohrozí ani hnízdění ptáků a zimování netopýrů.
Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy byla po kácení a nové výsadbě byla obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. Za posledních asi 20 let zahradníci vyměnili přibližně polovinu stromů. Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400 000 korun.
Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje okraj centra města Jičína a letohrádek Valdštejnská lodžie. Orientováno je tak, že v den letního slunovratu na jednom jeho konci slunce vychází a na druhém zapadá.
