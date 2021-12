Jihočeská tkalcovna chce nabízet ovčí vlnu na zateplování domů

Zdroj | Depositphotos Rouno má rodinná firma jen z ryze českých a slovenských chovů.

Tkalcovna Kubák s tradicí od roku 1870 chce začít nabízet izolaci na zateplování domů z ovčí vlny. Firma z jihočeského Strmilova loni pro své deky, přehozy, ubrusy či ponča zpracovala vlnu z tisíce českých ovcí. Plánuje, že zmodernizuje přádelnu, aby zlepšila kvalitu příze. Tká na sto let starých stavech, řekl ČTK majitel Filip Kubák.

Firma vyrábí hlavně designový bytový textil, 90 procent jsou vlněné deky, plédy i přehozy. Loni zvládla pět kilometrů dek a bavlněných ubrusových látek. Používají se jen přírodní materiály, vlna, bavlna a len. Filip Kubák teď rozšíří záběr o vlněnou izolaci. Začal ji vyrábět z vlny ovcí, jež ji nemají tak dobrou, aby se z ní daly dělat přikrývky či jiný textil. Sám si s ní zatepluje dům.

Rouno má rodinná firma jen z ryze českých a slovenských chovů. Dřív ho brala z Austrálie a Nového Zélandu. "Přišlo mi dlouhodobě ekologicky nesmyslné to sem tahat přes půl planety. Tak jsme našli způsob, jak to zpracovat, i když to, co koupíte od farmářů, se kolikrát musí přebrat, aby v tom nebyly slepence kolem ocasů; také vyprat, mechanicky vyčistit. Čistíme jenom ručně, žádnou kyselinou, aby vlákno zůstalo co nejméně poškozené," řekl 32letý Kubák, jehož prapradědeček firmu založil.

V dílně je deset tkalcovských stavů. "Jsme takové živé muzeum, protože stavy, na kterých tkáme, jsou z roku 1936. Běžně je mají vystavená technická muzea, my na nich jedeme každodenní produkci. Má to svůj důvod, protože ty stavy jedou člunkovým způsobem, kdy člunek létá zleva doprava, obtočí krajní nit a tím vzniká tkanina s pevným okrajem. To žádný moderní stav neumí," popsal Kubák. Nejstarší, přes sto let starý stroj, je saské pásové snovadlo.

Náročná je péče. Nejhorší je, když praskne tři metry dlouhá, kovaná kliková hřídel. Stáří strojů klade i vyšší nároky na pracovníky: když přijde nová zaměstnankyně, trvá jí nejméně rok, než začne tkát. Vzory čerpají z tradic; v polovině 18. století tvořili tkalci téměř třetinu obyvatel Strmilova. Hodně vzorů dělá Kubák sám, na některých spolupracuje s designéry. Loni vyhrála firma v kategorii Výrobce roku při 15. ročníku cen Czech Grand Design.

Loni utržila tři miliony a skončila v zisku po zdanění 587 000 Kč. Vyplývá to z účetní závěrky. Při první covidové vlně se na jaře zastavily zakázky, tkalcovně ale později pomohla objednávka od J&T banky, pro její klienty k Vánocům.

Kubák plánuje, že do přádelny pořídí nové stroje za šest milionů, aby mohli dělat kvalitnější příze. "Hodně zakázkově zpracováváme ovčí vlnu pro chovatele, ať to chtějí do vyčesané vlny, do příze nebo chtějí mít deky z vlastní vlny," řekl Kubák, jejž k řemeslu vedl dědeček.

Je pátou generací, jež firmu vede. Od roku 1870 se rodinná tradice přerušila jen dvakrát. Poprvé, když musel jeden z předků narukovat do první světové války, a pak za komunismu. Po znárodnění v roce 1948 připadla dílna pod Ústředí lidové umělecké výroby. Tehdy ji vedl Ferdinand Kubák mladší, dědeček dnešního majitele.

