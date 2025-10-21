Jihočeský kraj zrušil kvůli procesním chybám územní plán Přední Výtoně
"Rozhodnutí krajského úřadu potvrzuje, že v procesu schvalování došlo k závažným pochybením, a potvrzuje správnost této naší námitky. Jsme přesvědčeni, že k procesním pochybením mohl přispět právě tlak na urychlení celého procesu kvůli potřebě rychlého vymezení ploch pro čistírnu odpadních vod, které navíc zrušený územní plán neřešil v souladu se zákonem," uvedla za Spolek Lipensko pro život Pavla Setničková.
Vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování jihočeského krajského úřadu Petr Hornát řekl ČTK, že územní plán zrušil kvůli absenci veřejného projednání. "Ale jinak otázka obsahu územního plánu je hlavně věcí samospráv tedy samotných obcí," uvedl.
Přední Výtoň je na pravém břehu lipenské přehrady, který není tolik osídlený. Na hustěji zastavěném levém břehu developeři chystají tři desítky projektů na vybudování rekreačních oblastí. Apartmány a jiná ubytovací zařízení by vznikly na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady na 16 000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři skutečně všech 30 projektů uskutečnili, kapacita by se zvýšila na 25.000 lůžek. Záměry kritizují ekologické spolky jako Lipensko pro život, Šumava ne na prodej a Calla. Poukazují na to, že projekty změní krajinu a mohou poškodit vodu v lipenské nádrži, na kterou by byly napojené čističky.
