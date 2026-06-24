Josefodolská přehrada na Jablonecku získá za 130 milionů korun další zdroj vody
Díky úpravě se zvětší plocha povodí, ze které se nádrž plní, o osm procent, uvedl Šebesta. "Bude to víceméně skryto v lesních cestách nebo vedle těch lesních cest, to znamená, že tam nebudou žádné velkozásahy," doplnil.
Maximální množství převáděné vody z Jeleního potoka bude 500 litrů za sekundu. "Pochopitelně převod bude probíhat pouze za vhodných hydrologických podmínek, zejména v období vyšších průtoků během zimy a jarního tání. Nastavení provozu je navrženo tak, aby byly zachovány ekologické funkce Jeleního potoka pod odběrným objektem," dodal Šebesta. Projekt počítá s tím, že průtok v potoce nesmí klesnout pod 35 litrů za sekundu.
Práce by měly začít letos na podzim a skončit do října 2029. "Zahrnou přípravné práce, jako je nezbytné mýcení porostů, jež zajistí státní podnik Lesy České republiky, dále budování přístupových tras, pokládku vysokonapěťové kabeláže, realizaci potrubní trasy i následnou kompletaci a uvedení celého systému do provozu," uvedl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec. Náklady na stavbu zaplatí podnik ze svého rozpočtu a z dotace ministerstva zemědělství.
Vodní dílo Josefův Důl je největší a zároveň nejmladší přehradní nádrží v Jizerských horách. Přehrada se stavěla v letech 1976 až 1982, hlavní hráz je pod soutokem Kamenice a Hlubokého potoka nad obcí Josefův Důl. Zatopená plocha je zhruba 130 hektarů, zásobní objem nádrže je kolem 19 milionů metrů krychlových. Vodárenská část včetně navazující úpravny vody v Bedřichově je v provozu od roku 1987.
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