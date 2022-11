Jurečka nepočítá s tím, že by na ministra navrhl někoho jiného než Hladíka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Petra Hladíka Petr Hladík.

Šéf vládních lidovců Marian Jurečka nepočítá s tím, že by KDU-ČSL na ministra životního prostředí navrhovala jiného kandidáta než Petra Hladíka. Podle Jurečky je prezident republiky Miloš Zeman připraven Hladíka do funkce jmenovat. Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který resort životního prostředí nyní řídí, to řekl ČTK. Dodal, že se snaží o to, aby bylo možné nového ministra jmenovat co nejdřív.

Jurečka se s prezidentem Milošem Zemanem sešel ve středu. "Pan prezident je připraven Petra Hladíka jmenovat, je připraven se s ním sejít. Samozřejmě mně jasně řekl (Zeman), že bude mít na Petra Hladíka dotazy. Rozhovor určitě nebude jen formální, zvyková záležitost. Řekl, že nemá ambici to (jmenování) blokovat... Uvidíme ten postup z hlediska dnů, jak to bude vypadat, jak přesně se podaří najít ty termíny, aby byl Petr Hladík jmenován a nastoupil na ministerstvo životního prostředí," řekl ČTK Jurečka.

Na dotaz, zda má strana případně jiného kandidáta na post ministra životního prostředí, Jurečka odpověděl: "S touto variantou nepočítám". Podle šéfa lidovců se Hladík v KDU-ČSL "dlouhodobě profiloval jako expert na životní prostředí", problematice se věnoval i jako dřívější náměstek brněnské primátorky a podílel se na ekologické části vládního programu. "Považuji za důležité, aby ten člověk tam přišel (na ministerstvo), který má odbornost, zkušenost a má samozřejmě politické zázemí," dodal Jurečka.

Místopředseda vládních lidovců a bývalý náměstek brněnské primátorky Hladík je lidoveckým kandidátem na ministra životního prostředí po odchodu Anny Hubáčkové z čela úřadu, která rezignovala ze zdravotních důvodů. V říjnu policie zasahovala v Brně i v Hladíkově kanceláři, a to kvůli kauze přidělování městských bytů. Hladík několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval a není z ničeho obviněn. Podle Jurečky měl Hladík několik týdnů na objasnění a závažné skutečnosti, které by vedly k jeho obvinění, se neobjevily. Tento týden šéf lidovců zopakoval, že podle jeho mínění podání vysvětlení či součinnost s policií není důvod k odchodu z politického života.

