K lepšímu rozeznání invazní sršně asijské můžou pomoci i pivní tácky

11.5.2026 12:42 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Philippe Garcelon / Flickr
Role veřejnosti při nahlašování možného výskytu invazní sršně asijské je klíčová. Lidé ji však v řadě případů zamění za jiný druh. K jejich lepšímu rozeznávání mohou sloužit i pivní tácky, na nichž jsou vyobrazeny nejčastější druhy, s nimiž si ji lidé mohou splést. Přišla s nimi Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Kromě toho chystá na letošní červen ve spolupráci s dalšími institucemi Týden invazních druhů, kde se s nimi může veřejnost seznámit a může se i zapojit do jejich mapování. Na dnešním kulatém stole k výskytu sršně asijské v ČR, který se uskutečnil ve Sněmovně, to řekli zástupci AOPK.
 
Kulatý stůl se konal pod záštitou místopředsedkyně sněmovního zemědělského výboru Marie Pošarové (SPD) a senátora Oldřicha Hájka (ANO). Pošarová v úvodu řekla, že sršeň asijská představuje reálné nebezpečí nejen pro včelařství, ale pro přírodu jako takovou. Napadá nejen včelstva, ale je nebezpečná i pro volně žijící druhy hmyzu.

Tomáš Görner z AOPK řekl, že ročně obdrží kolem tisíce hlášení od veřejnosti. Někdy ale ohlašovatelé zamění sršeň asijskou za jiný druh. "Pořád říkám: Radši tisíc planých než jeden prošvihnutý nález," poznamenal. Podle Jana Waltera ze Západočeského muzea si lidé pletou sršeň asijskou například s pilořitkou listnáčovou nebo žahalkou žlutou, ale třeba i s čmelákem. Podotkl však, že i tato mylná hlášení můžou pomáhat, protože z nich vyplývá, s čím vším si lidé mohou sršeň asijskou zaměnit.

Walter uvedl jako úsměvnější příklad nález, kdy si zákazník všiml zmrazeného jedince při nákupu zmrazené kachny v obchodě. Görner řekl, že všechny nálezy, které agentura zaznamenala, pocházely z pozorování ohlašovatelů, nikoli z pastí. Pasti odmítá, protože nedokážou oddělit sršeň asijskou od jiných druhů. Agentura je proto podle něj používá jen experimentálně. Lidé mohou výskyt sršně asijské ohlásit i s fotografií a udáním místa nálezu na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cz nebo přes aplikaci Nahlaš sršeň.

Odborníci už letos zaznamenali první výskyt sršně v ČR. Stalo se tak 29. dubna v zájezdovém autobusu nedaleko Rozvadova. Podle Görnera šlo o zájezd studentů, kteří se vraceli z Paříže. Výskyt asijské sršně pak nahlásil přímo učitel biologie.

Podle Václava Nováka z Pracovní společnosti nástavkových včelařů není třeba se asijské sršně bát, pokud se člověk nedostane do její blízkosti a nerozruší jejich hnízdo. Následný útok je pak podle ně nebezpečný a roj sršňů může člověka pronásledovat třeba i 50 metrů daleko. Zhruba třetina hnízd se podle něj nachází do výšky čtyř metrů. Mohou se skrývat třeba v živých plotech. Pomůckou k rozeznání podle něj může být, že sršeň asijská buduje vstup do hnízda z boku, a nikoli zdola.

Do Evropy se sršeň asijská dostala z jihovýchodní Asie v roce 2004 a od té doby se na kontinentu rychle šíří. Podle dosavadních poznatků se do ČR dostala především přepravou zboží. Od domácí sršně obecné se pozná podle tmavšího těla a charakteristických žlutě zbarvených konců končetin.

