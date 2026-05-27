První ročník Týdne invazních druhů zakončí mapovací akce Biosmršť. Zapojit se může i veřejnost
Biosmršť i Týden invazních druhů si kladou za cíl upozornit na rostliny a živočichy, kteří byli na území České republiky úmyslně či neúmyslně zavlečeni člověkem, rychle se šíří a představují hrozbu pro původní druhy i celé ekosystémy. Řada z nich dokáže způsobit značné ekonomické škody, v některých případech jsou rizikem pro lidské zdraví. Jejich včasný záchyt je proto stěžejní.
"Chceme lidem ukázat, že když se budou zajímat o své okolí a výskyt nepůvodního druhu nahlásí, pomohou tím přírodu chránit. Pokud je to včas, lze se takových vetřelců účinněji zbavit. Zaměříme se proto hlavně na monitoring a určení konkrétních druhů. Součástí budou i informace o doporučených postupech hlášení," popsal Tomáš Görner z AOPK ČR.
Mezi nejznámější invazní rostlinné druhy v ČR patří například bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá nebo lupina mnoholistá. Ze zvířat pak američtí raci, kteří vytlačují původní české raky a přenáší na ně smrtelnou plísňovou chorobu zvanou račí mor, nebo nutrie říční. V posledních dvou letech se k nim připojila i sršeň asijská, která představuje nebezpečí zejména pro včely.
Týden invazních druhů a Biosmršť připravuje AOPK ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, Krkonošským národním parkem a Národním parkem Šumava, vědeckými institucemi, muzei a dalšími partnery. Do mapování při Biosmršti se může zapojit každý, kdo si nainstaluje bezplatnou aplikaci iNaturalist, do které zaznamená svá pozorování, nebo prostřednictvím webu iNaturalist.org. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách akce.
reklama