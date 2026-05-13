Uherské Hradiště začne letos likvidovat invazní strom pajasan žláznatý
Pajasan žláznatý je nepůvodní dřevina, která se dokáže velmi rychle šířit a vytlačuje ostatní rostliny. Pochází z Asie. "Pokud se s ním nic neudělá, vytlačuje původní zeleň a přináší ekologické i finanční potíže. Proto volíme cílený, odborný a dlouhodobě účinný postup. Nejde o bezhlavou likvidaci, především chceme chránit naši městskou zeleň," uvedl starosta města Stanislav Blaha (ODS).
Kořeny pajasanu mohou narušit stavby a dopravní infrastrukturu. Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko. V roce 2009 se asi 20 metrů vysoký pajasan zřítil ve Zlíně na několik lidí, dva dvanáctiletí chlapci utrpěli smrtelná zranění. Šíření pajasanu je podle odborníků nutné omezovat, zařazen je na seznamu nebezpečných invazních druhů Evropské unie.
Zásahy je podle zástupců uherskohradišťské radnice nutné opakovat několik let a s ohledem na okolní vegetaci. "Prioritně budou odstraňovány již plodící stromy v doporučeném termínu, kterým je konec léta, kdy pletivo stromů stahuje živiny i s použitým přípravkem do kořenů. Následně je nutné ponechat stromy na stanovišti ke spontánnímu odumření. Město bude postupovat tak, aby byly ochráněny ostatní dřeviny." uvedl místostarosta města Čestmír Bouda (KDU-ČSL).
Na přežívající pajasany plánuje radnice aplikovat přípravek opakovaně a zároveň likvidovat případné nové kořenové výmladky nebo semenáčky. Město zároveň žádá občany, aby zkontrolovali své zahrady a pozemky. "Pokud na svém pozemku pajasan najdete, mladé rostliny je nejlepší vytáhnout i s kořeny. U větších jedinců je nutné odborné řešení, samotné pokácení bohužel vede jen k tomu, že strom vyžene spoustu nových výhonů," doplnil Bouda.
Do celostátní regulace invazního pajasanu se loni zapojil i Zlínský kraj. S jejich likvidací začaly před časem také některé obce a města v regionu. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili dva vzrostlé stromy rostoucí mezi domy.
