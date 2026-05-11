https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/k-navrhu-ulevit-obcim-kvuli-trideni-odpadu-zaujala-vlada-negativni-postoj
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

K návrhu ulevit obcím kvůli třídění odpadu zaujala vláda negativní postoj

11.5.2026 19:22 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
K poslanecké novele, která má zmírnit podmínky pro některé obce ohledně nakládání s odpady, zaujala vláda podle výsledků zasedání negativní postoj. Novelu předložili poslanci z opozičních klubů KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 a STAN. Obcím, které vyprodukují málo komunálního odpadu, snižuje minimální povinný podíl tříděného odpadu. Podle zástupce předkladatelů a exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) obce, které podporují kompostování, povinného cíle často nedosahují, ačkoliv reálně snižují množství odpadu.
 
Obce mají od roku 2021 povinnost dosáhnout 60procentní míry vytříděnosti komunálního odpadu.

Vládní legislativci v návrhu původně neutrálního stanoviska pro jednání uváděli, že si je kabinet situace vědom. Upozornili však na to, že jde o zásadní změnu, která by měla být předmětem důkladné a širší diskuse, a to hlavně se zástupci samospráv. "Tato diskuse by zároveň mohla vést i ke zvolení jiných, efektivnějších řešení uvedeného problému," stálo v návrhu stanoviska.

Podle dřívějšího Hladíkova vyjádření jde o obce, které intenzivně využívají možnost kompostování. Snižují množství produkovaných komunálních odpadů, a to včetně tříděných složek. "Tím se mohou dostávat do situace, že nebudou plnit cíle třídění stanovené pro obce zákonem o odpadech a budou porušovat zákon přesto, že postupují nejvhodnějším způsobem z hlediska hierarchie odpadového hospodářství," stojí v důvodové zprávě. Novela proto snižuje minimální podíl pro tyto obce o deset procent.

Podle vlády by však snížení třídicích cílů o pevně stanovenou hodnotu mohlo oslabit motivační funkci systému a vést jen k formálnímu plnění zákonných podmínek. "Předložený návrh rovněž dostatečně nezohledňuje rozdílné podmínky jednotlivých typů obcí, zejména ve vztahu k možnostem preventivních opatření v hustě zastavěných územích, kde jsou například horší podmínky pro domácí kompostování," stálo také v návrhu stanoviska.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr nakládá papírový odpad v hale Foto: svyatoslavlipik Depositphotos Strakonice kvůli odmítnuté spalovně zvažují odvoz odpadu do ZEVO Vráto Foto: Markus Spiske / Flickr Ekologické svědomí v pasti zvyků: Proč české domácnosti (ne)žijí zero waste? Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Hasiči likvidovali požár skládky na Břeclavsku, zasahovalo pět jednotek

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist