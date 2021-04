Kamencové jezero v Chomutově je světovou raritou. Kvůli suchu musí být doplněno vodou z přivaděče

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | samsonet dodo / samsonet dodo / Wikimedia Commons Kamencové jezero je raritou, zřejmě jediná další nádrž se stejným složením vody v Kanadě už zanikla. Vzniklo pravděpodobně zatopením bývalého kamencového lomu, voda má blahodárný vliv na pokožku. Je kyselá, proto v ní nejsou žádné ryby ani jiní živočichové či rostliny.

Město Chomutov doplní Kamencové jezero vodou z Podkrušnohorského přivaděče. Kvůli několikaletému suchu se hladina snížila o půl metru, po doplnění bude chybět asi 30 centimetrů. ČTK to řekla vedoucí odboru rozvoje a investic chomutovské radnice Hana Nováková.

Aktuální úbytek znamená pokles hladiny přibližně o 50 centimetrů, přičemž nejhorší situace byla v září loňského roku, kdy byl zaznamenán pokles zhruba o 70 centimetrů. "Je tedy zřejmé, že zimní měsíce přispěly k navýšení hladiny a v podstatě je (hladina) na stejné úrovni, jako byla před rokem touto dobou," doplnila Nováková. Cílem je momentálně budované potrubí později uložit do země, a mít tak stálou pojistku pro případné dočerpání. "Předpokládáme tedy, že na podzim, pokud se město opět dohodne s Povodím Ohře a získá další povolení, by se mohla hladina opět dočerpat," řekla Nováková.

Na severním břehu vodní nádrže Otvice je objekt, kterým Povodí Ohře dočerpává do nádrže vodu v případě potřeby. Voda by do Kamencového jezera měla proudit trubkami umístěnými na povrchu. S Povodím Ohře město uzavřelo smlouvu o převodu vody v objemu zhruba 30 000 metrů krychlových, což by mělo odpovídat zhruba 20 centimetrům výšky hladiny a deseti procentům vody v jezeře.

"Jistě někoho napadne, proč již nyní nedočerpáme celých chybějících 50 centimetrů. S ohledem na chemické vlastnosti vody v jezeře a rozdílné Ph dočerpávané vody jsme v tomto případě chtěli nejdříve zjistit, jakým způsobem se toto pilotní dočerpání na chemismu vody projeví," řekla Nováková. Podle jejích slov ani renomovaní odborníci neznají jednoznačnou odpověď, protože je k tomu zapotřebí dlouhodobější pozorování.

Z Kamencového jezera proto byly odebrány vzorky ještě před dočerpáním nové vody, další vzorky se budou odebírat během a po čerpání. "Předpokládáme, že čerpání bude během května dokončeno," dodala Nováková.

