Příběh jezerní krajiny Podkrušnohoří může skončit dříve, než začne

Po uzavření hnědouhelných dolů v severozápadních Čechách projde krajina proměnou. Namísto měsíční krajiny povrchových lomů má Podkrušnohoří být jezerní krajinou. Politici vyzdvihují, že zatopené lomy budou zásobárnou vody. Ministr průmyslu Karel Havlíček navíc nastínil plán, že by se na nich vybudovaly vodní elektrárny, které by měly vyrobit množství elektřiny rovné dvěma jaderným reaktorům. Jak reálné tyto plány jsou, má zhodnotit studie, kterou má mít vláda k dispozici do 30. června letošního roku.„Dosud uvažované budoucí parametry zatopených zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí vycházely z historických předpokladů, byly obsaženy v souhrnných plánech sanací a rekultivací lomů a v posledním období nebyla prověřena reálnost těchto parametrů,“ komentuje stávající záměr Ladislav Kašpárek z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. „Zejména je třeba prověřit dostatek vody pro zatopení a hlavně pro běžný provoz po zatopení a udržitelnost parametrů v budoucnosti, i s uvažováním vývoje klimatické změny,“ dodává.

Je tedy jezerní krajina, kterou jsme si na místě těžby hnědého uhlí vymysleli, reálná? Studie proveditelnosti zadaná vládou v červnu loňského roku, se má zaměřit jednak na vodohospodářskou realizaci a zároveň i na využití jezer pro energetiku a rekreaci. Palivový kombinát Ústí má studii vládě předat do 30. června, a vláda chce na jejím základě přijmout usnesení o budoucím využití krajiny do konce roku 2020.

Nová česká jezera

Z plánovaných šesti velkých jezer jsou na Ústecku již dvě, Most a Milada. Další jezero, Centrum, by mělo vzniknout z lomu ČSA, kde by těžba měla být ukončena do roku 2021 a jezero o zhruba 700 ha a s hloubkou až 150 metrů by mělo být napuštěno kolem roku 2030.

Jezero Tušimice u Prunéřova s plánovanou rozlohou až 1000 hektarů má být naplněno kolem roku 2060. Jezero Vršany mezi Mostem a Chomutovem s rozlohou kolem 470 hektarů by mohlo vzniknout někdy po roce 2060.

V lomu Bílina se podle platných těžebních limitů může těžit až do roku 2050, s jezerem Bílina se tedy počítá kolem roku 2070. Mohlo by mít rozlohu až 1 000 ha.

Stát by jezera rád propojil kanály, aby vznikla průtočná kaskáda s vodními elektrárnami. V plánu je, že by mohly vytvořit energetické zdroje v rozmezí 1000 až 2000 megawatt, podobně jako 2 reaktory jaderné elektrárny Temelín.

Klimatická změna může změnit plány

Jenže s těmito plány může zamíchat klimatická změna. Společnosti R-Princip Most v minulém roce zveřejnila studii , která posuzovala stávající plány napouštění lomů vodou. A u řady plánovaných jezer zřejmě bude potřeba více vody, než s jakým se počítalo na začátku. Navíc, pokud by se měla udržovat plánovaná hladina, bude některá jezera potřeba nejen napustit, ale i dotovat vodou.

Většina jezer bude plněna vodou z řeky Ohře. A přestože je pro to využíváno jen tolik vody, aby v Ohři zůstal minimální průtok, řeku to ovlivní.

„Čím více vody z povodí Ohře bude použito na zatopení nově vzniklých jezer v rámci rekultivací po těžbě, tím méně jí zbyde v řece Ohři a dále i v Labi pod soutokem s Ohří,“ potvrzuje Hana Bendová, tisková mluvčí Povodí Labe.

„Samozřejmě všechny převody vody jsou prováděny tak, aby nedošlo k ekologickým újmám ve vodních tocích, ale množství vody, která je k dispozici, je omezeno srážkami na daném území,“ doplňuje Bendová.

„Ovlivnění je možné předpokládat nejen v době, kdy budou jezera prvotně napouštěna, ale i v období provozu jezer, kdy se může v souvislosti s oteplováním stát, že odpar z vodní hladiny převýší množství srážek a vodu bude potřeba dále doplňovat, aby jezera zůstala zachována,“ upozorňuje Bendová na vliv klimatické změny.

Ve hře je proto i různá velikost jednotlivých jezer. „Každý povrchový lom bude končit s dobýváním uhlí v jiném čase, přesto se bude jejich napouštění aspoň zčásti překrývat,“ uvádí Jan Svejkovský z Povodí Ohře.

Řešení vhodné bilance vody v jezerech je podobné běžným vodohospodářským řešením, která jsou známa z přehradních nádrží. Odlišnosti jsou ale v tom, že při své velikosti jezera neleží na velkých vodních tocích a mají omezené možnosti odtoku vody v mnohdy zahloubeném území.

A samozřejmě, dna jezer tvoří bývalé lomy. Proto se řeší, jak se bude napuštěná voda vsakovat do podloží a zda a jak se do ní budou rozpouštět látky z vytěženého uhelného ložiska.

Chce to čas

Napustit lom trvá roky, protože plánovaná jezera jsou jednak velká a jednak hluboká. Napouštění jezera Milady o rozloze 252 ha a průměrné hloubce 15,5 m trvalo devět let. Most se napouštěl cca čtyři roky. A jezera, která mají teprve vzniknout, mají mít rozlohu ještě větší než Milada a Most.

Napouštění jam po bývalých lomech ale není jediný požadavek, který má Ohře naplnit.

„Dalším zásahem bude to, že voda z Ohře poslouží v rámci opatření pro eliminaci sucha na území Podbořanska a Rakovnicka. Součástí opatření bude i výstavba vodního díla Kryry, Mukoděly a dalších doprovodných staveb – přírodě blízkých opatření v povodí,“ uvádí Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Kolik vody tedy v Ohři při zásobování jezer a přehrad zbude?

„V současné době je pro úsek dolní Ohře (od Nechranic až po ústí do Labe v Litoměřicích) stanoven minimální zůstatkový průtok 8 m3/s. Ten by neměl být ani v budoucnu ohrožen. Jen tento nízký průtok bude zřejmě s ohledem k napouštění jezer odpouštěn z Nechranic do Ohře po delší dobu v roce,“ dodává Svejkovský.

Možný nedostatek vody na zatopení bývalých lomů ale není jediný problém, s nímž se nově vznikající krajina potýká. Řeší se, komu bude území patřit a kdo se o něj bude starat. Zatímco příjmy z pronájmu plochy pro rekreační provozovny mohou být vítaným zdrojem příjmů, výdaje na údržbu vodních děl a pozemků už tak vítané nejsou.

Zkušenosti z jezera Milada, které bylo prvním pokusem o vytvoření rekultivačního jezera, ale ukázaly, že se musí řešit více než jen vodohospodářské a případně energetické řešení. Nově vznikající krajinu je potřeba propojit s tou starou a vytvořit mezi nimi vazby, aby nebylo jezero stejně odříznuté od okolních vesnic, jako byl uhelný lom.

A opět, ani technické řešení sítí nemusí stačit k tomu, aby jezero místní považovali za „svou“ krajinu. Území, kde byly přetrhané dlouholeté sociální a kulturní vazby, vyžaduje zvláštní pozornost a čas na to, aby si k němu lidé vztah zase vytvořili. V německé Lužici byli například obyvatelé zrušených vesnic pozváni, aby mohli truchlit nad svým ztraceným domovem. To jim má umožnit lépe přijmout novou podobu krajiny, která na místě jejich vesnic vzniká.

V tom kontextu je zajímavý záměr starosty obce Chabařovice obnovit na místě těžby zaniklou vesnici Viklice jako obec Nové Viklice. Velkou hodnotou by měla být hodnota symbolická: vrátit do potěžební krajiny osídlení za všechny zrušené obce, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí.

