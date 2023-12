Za to, v jak špatném stavu jsou lesy a lesařina, můžou především škody zvěří a výběrová řízení, říká lesník Vladislav Ferkl

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Vladislav Ferkl ve „svém“ lese.

Tvrdí, že změna způsobů výběrových řízení v lesním hospodářství a odstranění neúměrných škod zvěří působených na lesních porostech jsou hlavními podmínkami pro úspěšné vyřešení problémů lesů a lesního hospodářství. Lidská kritéria pro obhospodařování lesů jsou v některých případech na hlavu postavená, říká lesník, který pěstuje les jinak.Stojíme spolu s lesníkem Vladislavem Ferklem v lese na Klokočné a díváme se na houštinu mladých stromků různých druhů. Přijeli jsme, abychom se pokusili zachytit význam tohoto lesa pro české lesnictví. Klokočná je totiž jedním z prvních hospodářských lesů u nás, který využívá přírodě blízký výběrný způsob hospodaření. Po třicet let v něm nevznikla žádná holina a většina nových stromků roste v lese přímo ze semínek. A na lese je to vidět: les je „plný“, protože jsou tu stromy různě staré – od těch nejvyšších po ty středně vysoké až po semenáčky. Při chůzi lesem na pár těch nejmenších stromků zaručeně šlápnete – prostě se jim nedá vyhnout.

Vladislav Ferkl si tento les „vymyslel“ a uskutečnil. V lesnictví pracoval plných 70 let na různých pozicích od lesního dělníka přes ředitele lesního závodu. Z toho na Klokočné víc jak 30 let. Je to otec zakladatel Klokočné, a proto se na les díváme s ním.

Co by s touhle houštinou stromů dělali v jiném lese?

V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby jí prořezal na odpovídající vzdálenost stromků. Aby udělal probírku.

Ale my na Klokočné se snažíme, aby si příroda ty schopné jedince vybrala sama. Má k tomu daleko lepší předpoklady než člověk.

My nevidíme do kořenů, nemůžeme vyhodnotit genetickou hodnotu jedince pro tohle místo a všechny další podmínky, s kterými příroda pracuje.

Nehrozí, že stromy se budou přizpůsobovat jeden druhému a budou křivé?

Ten proces probíhá v uceleném vývojovém cyklu. Růst těch mladších je ovlivňován okolním prostředím, v kterém podmínky určují ti vyspělejší mimo jiné tím, že limitují příděl světla a nutí ty ostatní, aby si svůj životní prostor prosadily výškovým přírůstem bez zbytečných zakřivení. Počáteční počet jedinců se tak postupně mění a jedinec, který souboj vyhrává, si vytvoří svůj životní prostor tak, aby měl, co potřebuje.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby udělal probírku.

To znamená, že silný jedinec je ten, kterému se ostatní přizpůsobí, a může být i rovný?

Ti ostatní souboj s ním prohrají. To je přirozený výběr, který probíhá na daleko kvalitativnějších podkladech, než do hry může vnést člověk.

Pro nás je hodnotnější rovný a silný průběh kmene. Pokud boj o přežití jednotlivce v přírodě přivodí něco jiného, je na hospodáři, aby v průběhu dalšího vývoje porostu výběrnou těžbou tvarově nevhodného jedince odstranil.

Hlavní hledisko výběrů v současné fázi změny hospodaření je, aby strom plnil především pěstební funkci, to znamená kryt půdy, redukci světla, vyhovoval druhové skladbě dřevin atd. Dalším hlediskem je zdravotní stav. Když strom zasychá, objeví se na něm houbové či jiné poškození, třeba václavka, tak provádíme asanační výběr. A roli hraje i tvar stromu a přírůst. Je třeba, aby stromy měly dobře vyvinutou korunu.

A je logické, že když se do porostu tímto způsobem každých pět, sedm nebo osm let vracíme a pokaždé to nezdravé a netvárné odstraníme a necháme to kvalitní, tak se to za nějaký čas v kvalitě porostu zákonitě projeví.

Nehledě na to, že kvalita, která v lese zůstává, se postará o nasemenění další kvalitní generace a zvyšuje tak jeho genetickou hodnotu. Vyspělejší, odolnější stromy nasemení a vytvářejí daleko odolnější novou generaci.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladislav Ferkl Pohled do koruny bohatě plodící jedle, která je předpokladem budoucího přirozeného zmlazení.

Takové pěstování lesa zní docela idylicky. Nejsou v něm žádné háčky?

Kdyby sem přišla kontrola z hlediska normálního stavu lesa daného v lesnických tabulkách a instrukcích, dá hajnému pokutu za výchovně zanedbaný porost. Smyslem prořezávky a probírky v pasečném lese je odstranit konkurenci mezi jednici, aby vyvolený strom měl optimální podmínky.

Náš přístup je o 180 stupňů obrácený. My přirozený výběr stavíme na procesu konkurenčních vztahů. Aby se konkurence naopak v procesu vývoje projevila a hodnotnější vyhrál. Člověčí kritéria jsou někdy trochu na hlavu postavená.

Když se vlastník nebo správce lesa a lesní hospodář rozhodne pro výběrné pěstování lesa, má příležitost přijet na Klokočnou a podívat se jak na to, a jak to bude vypadat za 30 let. Když jsem začínal, musel jsem oponentům své záměry obhájit „na hubu“ a ne všichni tomu věřili. Dnes už stačí, aby se podívali kolem sebe. Kdo chce vidět, vidí.

Dejme tomu, že sem přijede ředitel lesního závodu XY a řekne si, že to chce dělat stejně. Co pro to musí udělat?

Každý les musí mít podle lesního zákona vypracovaný lesní hospodářský plán s platností na 10 let. Ten dělá odborná organizace. A když se po 10 letech lesní hospodářský plán obnovuje, lesní hospodář a zařizovatel specialista se sejdou a domluví se, jaké pěstební zásady pro další období nastolí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Katedra ekologie lesa, FLD, ČZU v Praze Výběrný způsob upravuje přístup světla do spodních pater porostu a tím vytváří vhodné mikroklima pro přirozený vývoj další generace lesa.

V daném případě tak stanoví, že hospodářský způsob pasečný se do budoucna změní na nepasečný výběrný. A na těch principech se postaví kritéria hospodářského plánu.

Takže sem přijedu jako ředitelka lesního závodu a řeknu si, že tohle chci. Bude se zrovna měnit lesní hospodářský plán, napíšu vizi, pošlu sem svoje lesní správce, ať se to naučí, a jde to. Pak už mi v tom nic nebrání?

Nemůžu říct, že už by vám nic nebránilo, návrh plánu musí projít schvalovacím řízením orgánu státní správy a tím je nastavena cesta k realizaci.

Každý les má trochu jiné podmínky, nikdo nemůže úplně opsat všechno, co a jak se dělá na Klokočné. Někde je půda třeba písčitější a místo jedle tam budou borovice a dub.

My se ale bavíme o principu. A zásadní je nepasečný princip, že se nebudou dělat holiny. Výběr stromů k těžbě se může dělat po jednotlivcích či skupinách, my to děláme převážně jednotlivým výběrem.

Někdo v tom vidí složitost. Ale kdo tomu přijde na chuť a má schopnost součinnosti s přírodou, tak ho příroda povede sama.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Katedra ekologie lesa, FLD, ČZU v Praze Předávání zkušeností na Klokočné.

Já, když jsem vyznačil na Klokočné výběrný zásah, byl jsem hrozně netrpělivý. Když těžař zásah provedl, hned jsem se běžel podívat, co jsem vlastně udělal. Jestli jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, a jak na to les bude reagovat. Jestli jsem toho vzal moc, nebo málo, nebo jinak špatně.

Tak se člověk nejlépe učí. Je to způsob daleko úžeji spjatý s přírodou, než do jakého jsme lesařinu sešněrovali.

Když sem jezdí lesníci na exkurze už pár desítek let, vidíte, že Klokočná někoho inspirovala?

Ano, určitě. Ukazuje možnosti. Je vždycky lépe jednou vidět než desetkrát slyšet.

Některé semináře tady organizuje spolek Pro Silva Bohemica sdružující lidi, kteří mají blízko k přírodnímu hospodaření v lesích. Je to podobná krevní skupina, jako mám já. Jsem členem a my se s Pro Silvou jezdíme jednou až dvakrát ročně podívat na les i mimo Českou republiku.

Byli jsme se podívat i ve Švýcarsku, což je takové lesnické nebe. Na to, jak to vypadá, když se to přírodně dělá 350 let.

Jak to vypadá, když se to dělá 350 let? Jde to popsat?

Je to tam všechno jinak. A nutno říct dopředu, že i Švýcarům doba přináší podobné triviální problémy, jako máme my tady.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladislav Ferkl Úspěšně odrůstající bohaté přirozené zmlazení jedle.

Kůrovcové kalamity?

S těmi jsme se ani tak nesetkali. Ale mají problémy se škodami způsobenými zvěří.

Ukazovali nám jedle, které měly kolem 50 kubíků hmoty. Už jsou 150 let staré, a oni tam tuto kvalitu nechávají i na nasemenění. Viděli jsme tak něco, co nemáme, nebo co můžeme mít za sto let.

Ale najednou jsme si uvědomili, že tam nemají přirozené zmlazení, další generaci těch krásných jedlí.

A za to může zvěř. Oni uznávají, že je to průšvih. Ale prý museli akceptovat, že myslivost je otázka obchodu a peněz, odstřel zvěře se dobře prodává a dostal větší prioritu než obnova lesa. Najednou se jim tam objevují problémy, které i my v našich lesích máme nevyřešené desítky let.

Klokočná spadá pod Lesy ČR. Ale právě pro Lesy ČR jsou přírodní pěstování lesa a výběrný systém hospodaření pořád výjimečné… Proč to tak pořád je?

Pokusů o les jako Klokočná už je víc. Ta má ale časový předstih. Každý člen spolku Pro Silva, pokud je to provozní hospodář, doma podobné hospodaření uplatňuje.

Dosud je ale tenhle způsob hospodaření postavený na iniciativě jednotlivce a nemá výraznější podporu „shora“.

Já za sebou neměl nikoho, měl jsem spíš všechny proti sobě. To pak jde jen, když je někdo takový blázen jako já a věnuje takovémuto lesu celý svůj život. A pořád se s někým perete a přetlačujete. To jde v rozsahu lokality, jako je Klokočná. Nejde to ale plošně jako systém hospodaření.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vojta Herout / Vojta Herout / Nadace Partnerství Dva světy současného lesnictví. Rozdíl mezi obvyklým stavem smrkové monokultury, kde ještě převod na nepasečný les nezačal (vlevo) a dlouhodobě nepasečně obhospodařovaným lesem (vpravo) zvlášť vyniká, když je vidíme vedle sebe.

Aby se dalo říct, že lesní hospodářství najíždí na tenhle způsob hospodaření, budou muset být principy přírodního pěstování konkrétněji zakotveny do provozních programů jako oficiálně platné. Hajný musí vědět, že se to od něj vyžaduje, že o to někdo stojí a vytváří k tomu podmínky.

Co byste řekl, že je dnes jinak, než když jste začínal?

Dnes už se s odborníky nemusím přetlačovat. Dnes už mi nikdo nemůže říct, že mi takhle les neporoste. Protože má důkaz o opaku před sebou.

V současné době je ten rozdíl v kvalitě ještě výraznější. Jim to neroste, protože mají v lese kůrovcové holiny, zatímco já mám zdravý zelený, přirůstavý les.

Kůrovec ale napadl stromy i tady na Klokočné, nebo ne?

Ano, kůrovec se pokoušel i tady, protože byly napadené lesní majetky ze všech stran kolem nás. A pokouší se dodnes.

Ale tenhle tvar lesa mu nevyhovuje, protože tady není koncentrace stejně starého smrku, na kterém by se mohl namnožit a přemnožit. Nalétne sem a nějaké kůrovcové očko udělá, ale nenamnoží se tak, aby jeho populace přešla do kalamitního stavu.

My těch pár napadených stromů vytěžíme, ale pod nimi už je na Klokočné nové patro lesa, takže ani na napadené ploše nebude holina. Proces přirozené obnovy se tak nenaruší, jen se trochu urychlí postupný vývojový cyklus.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Kůrovcová těžba na Klokočné má daleko do sta hektarových kalamitních holin, jen trochu urychlí proces přirozené obnovy

Smrk musí být v určité vývojové fázi, aby ho kůrovec kalamitně napadl. A musí být oslabený.

A to dnes smrky jsou, když se s nimi hospodaří průmyslovým způsobem.

Bude smrku na Klokočné převaha i do budoucna?

Smrku bychom tady rádi udrželi alespoň 30 až 40 %.

Nám jde o to ho tady udržet. Vytvořit pro něj takové podmínky, aby ještě v současné klimatické situaci obstál.

Co to znamená?

Ono se ukazuje, že při výběrném způsobu hospodaření, kdy patra postupně podrůstají pod sebou a půda je trvale krytá, se vytváří daleko příznivější porostní mikroklima. Eliminují se extrémy horka, sucha, nárazy větru, mrazu. Udržuje to v lese vláhu.

Přestože nám tady průměrně naprší jen necelých 600 mm ročně, což je málo oproti jiným lokalitám, takto pěstovaný les zjevně s vláhou dokáže líp hospodařit.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladislav Ferkl Úspěšně odrůstající skupinová výsadba buku k obohacení druhové skladby porostu

Takže přírodnější hospodaření vytváří příznivější podmínky pro smrk i v nižších polohách?

My uznáváme, že smrku je v těchto polohách moc a že se druhová skladba lesa musí změnit. Ale nevyhlašovali jsme nad ním žádnou klatbu. Smrk je součástí našeho hospodářského záměru. V současné době ho využíváme nejen jako cílovou dřevinu pro produkci, ale on zároveň poskytuje kryt a vytváří mikroklima při zemi pro nové semenáčky buku, jedle a dalších dřevin. I v dalším procesu růstu výběrné hospodaření smrku lépe vyhovuje.

Potřebujeme, aby si porosty samy vytvářely ochranu proti extrémům počasí, půda nevysychala, nevymrzala, aby se porostní mikroklima udrželo. A to děláme i prostřednictvím přirozeného zmlazení a pěstování smrku.

A musí se tedy zastoupení smrku v rámci lesa snižovat, když teď to u vás funguje a smrku je tu víc než 30 %? Smrk je přece nejvíce žádaná dřevina ve dřevozpracujícím průmyslu.

To sice ano, ale smrk také jednostranně vyčerpává živiny z půdy. Smrk je mělkokořenná dřevina, nedokáže sám bez příměsi dalších dřevin udržet vláhu a čerpat živiny z hlubších vrstev půdy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | VOJTa Herout / Nadace Partnerství Přirozenou obnovu není dobře nastartovat naráz na celé ploše - byl by to základ pro stejnověký porost v další generaci, ale postupně a doplňovat ji o chybějící druhy dřevin (na snímku třeba bukem).

A tím, že koření mělce, je vratký a zranitelný vůči větrným kalamitám, když není v přirozené skladbě pestrého lesa. A taky jde o to, že se zřejmě klimatické podmínky ještě zhorší a my bychom se na to měli připravit.

Podívejte, třeba tyhle bochánky bělomechu ukazují vyžilou půdu.

Bělomech sivý, který jsem zvyklá běžně vnímat v lese, je ukázkou vyžité půdy?

Jednostranně vyčerpané kyselé půdy. Je to důsledek toho, že druhová skladba nebyla po několik generací lesa tak pestrá, jak by měla být.

V pestrém smíšeném lese se opadem listů kyselost snižuje, půda je využívaná a obohacovaná rovnoměrněji a dřeviny se navzájem doplňují. I proto by přirozená skladba lesa měla být co nejpestřejší, nejenom kvůli možné kalamitě.

Kdybychom tady dál pěstovali jen smrk a borovici, další generace stromů už nebude prosperovat. Byla by do budoucna poloviční oproti stromům v porostu, kde už jsme nastartovali přeměnu porostní struktury. Byl už nejvyšší čas porosty druhově zpestřit.

Okolo Klokočné, ale i jinde se projevují kalamitní dopady monokulturního pěstování smrku a přičítá se to za vinu změně klimatu, oteplování a suchu. Ale je to i důsledek toho, jak s takovými porosty zacházíme.

My považujeme za úspěch, že na Klokočné smrk pořád je, může růst a produkovat. Stačilo pouhých 30 let, aby naše struktura lesa byla už nyní příznivější, stabilnější a vykazovala lepší hodnoty než holosečný způsob hospodaření. Ten už dosáhl svých limitů a teď jde o to, jak dál.

Mají lesníci s přirozenou obnovou spojené i nějaké obavy?

Mně bylo vyčítáno, že když nechám některé porosty přestárnout, aby měly čas k přirozené obnově, rozšířím tu hnilobu a václavku.

Ale výzkum pražské lesnické fakulty ukázal, že poměr hniloby je naprosto stejný při našem způsobu hospodaření jako v pasečném lese.

Hniloba souvisí s poškozením stromů, je to tak?

Ano, ale nejenom. Může se přenášet i kořeny, záleží na půdě a mykorhize v půdě. Kupříkladu václavka má ohromný plošný dosah.

Je u vás méně poškození stromů těžební technikou? Máte na těžbu menší stroje?

Harvestorová technika se u nás, s výjimkou porostů zakládaných před více jak 30 lety na velkých holinách ještě jako monokultury, zatím neuplatňuje. Nemáme speciální mechanizaci.

A nehodila by se vám nějaká menší?

Hodila.

My děláme výběr jednotlivých stromů, kdežto velká technika je stavěná na holiny, kde berou jeden strom vedle druhého. U nás je pro tuto techniku malá koncentrace těžby a ani ekonomicky by se proto nevyplatila.

Mají ve Švýcarsku menší těžební techniku?

Ne. Těžební techniku v Evropě vyvíjejí hlavně Skandinávci, kteří mají velké plochy lesů a dělají velké holiny. Zadání pro vývojáře je tedy jiné, než které bychom potřebovali my.

Vy jste říkal, že příroda je nejlepší lobbista. Vidíte nějaké úspěchy toho lobbingu u ministerstva zemědělství nebo lesů ČR?

Určitě ano. I tam je dopad tohoto lobbingu přírody znát.

Ministerstvo je ale dlouhodobě pod takovým tlakem jiného kupř. mysliveckého lobby že nevím, zda chystané změny budou dostatečné. Mám spíš obavy, že ne.

Vlastníci lesa jsou v opozici vůči myslivcům a přou se o změnu mysliveckého zákona. Nebylo by ale i jedním z řešení, kdyby všichni vlastníci lesa hospodařili podobně pestře jako vy? Zvěř by se dosyta najedla a les by zůstal celý, a nemusely by se tolik řešit počty zvěře.

To není nějaká samoúčelná opozice, spíš projev odpovědnosti a ochrany svých i společenských zájmů. Zvýšení úživnosti honiteb je velmi dlouhodobá a sama o sobě nedostatečná záležitost k nápravě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladislav Ferkl Pokročilá fáze přestavby porostu na výběrný les s pestrou strukturou druhů dřevin a jejich vývoje

Zvěře by tedy i tak nemohlo zůstat tolik, kolik jí je, aby ji pestřejší les uživil?

Nemůžu říct, že by lesy všude v republice mohly uživit současné počty zvěře. I na Klokočné je třeba ještě početní stavy srnčí zvěře snižovat. V ostatních lesích je to podstatně horší. Tam mnohdy rozsah působených škod ani nedovolí potřebné změny hospodaření realizovat. Škody jdou do miliard korun a limitují možnost úspěšně hospodařit.

Jak jste se k práci na Klokočné dostal?

Začínal jsem od píky, jako lesní dělník a vzdělání jsem si doplňoval při praxi. Nemohl jsem na školu. A po třiceti letech služby jsem se k té „lopatě“ zase vrátil a byl jsem opět téměř osm let lesním dělníkem až do doby, než jsem se stal ředitelem lesního závodu.

Jak to?

Nevyhovoval jsem režimu, tak mě poslal posílit dělnickou třídu. A podmínka byla, že nesmím být zařazený jinak než jako lesní dělník, ať dělám v lese cokoliv.

A dělal jsem všechno možné. Třeba jsem v sobotu ve tři hodiny v noci vykládat vagóny se jmelím. Využívali i mou předcházející technickou praxi, ale musel jsem to dělat z pozice lesního dělníka.

A po roce 1990 jsem se stal prvním ředitelem lesního závodu ve Středočeském kraji při výměně dosavadních kádrů. Proces výměny probíhal rok nebo rok a půl a já jsem v té době jezdil na ředitelské porady mezi komunistické kádry a oni měli snahu mě přesvědčovat, že nebyli ti špatní a že by snad mohli ředitelovat dál.

Jak to, že si jako ředitele lesního závodu vybrali vás?

Byl to koncem r. 1989 výsledek hlasování zaměstnanců závodu. Měl jsem bohatou praxi a důvěru kolegů že prosadím změny.

Takže si vás vlastně vybrali proto, že jste znal skoro všechny pozice v lese…

To možná také. Když jsem pak šel po osmy letech do penze, tak mě kolegové vytáhli na MŽP na odbor ochrany lesa, že tam na celém odboru nemají jediného provozáka. A já sloužil dalších osm let.

Vy jste nikdy nechtěl mít svůj les?

Vždycky, ale nikdy se mi to nepodařilo. Les je nákladná záležitost a lesařina se nedá dělat v malém. Abyste ji mohla dělat účelně, vytvořila si k tomu podmínky a nebyla příliš závislá na ostatních, musíte mít aspoň 300 ha lesa. To je majetek za desítky milionů.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Zodpovědná lesařina se nedá dělat v malém.

Co tedy s lesem zmůžou malí vlastníci, kteří mají pár hektarů?

U těch opravdu malých to bývá problém. Ti jsou ovlivňovaní vším, co je kolem nich. Třeba když nechcete dělat holiny, ale soused v okolním lese udělá paseku, působí to i na váš kousek lesa. Ani ekonomicky vám to nebude vycházet.

A pro lesnický provoz potřebujete být vybavená. Když se vám v lese ukáže kůrovec, potřebujete mít vlastní kapacitu na to, abyste okamžitě zasáhla.

U státních lesů je zas problém, že oni teprve soutěží, kdo bude napadené dřevo zpracovávat. Pak se třeba ten, kdo soutěž prohraje, odvolá, a další tři měsíce se soudí. A kůrovci to vyhovuje.

Máte důvěru, že Klokočná bude spravována dále, jako byla doteď?

To záleží na mých nástupcích, já doufám, že ano. Ale nebude to lehké obhájit.

Tenhle způsob péče o les je obtížně slučitelný se systémem soutěžení velkých zakázek ve výběrových řízení, jejichž prostřednictvím se na Lesních správách zajišťuje obhospodařování lesa cizími firmami na léta dopředu. Vítězná firma (akciová společnost) je zpravidla z jiného koutu republiky a na práci si z větší části najímá cizí dělníky, jejichž zájem je vydělat peníze bez vazby na dlouhodobých výsledcích své práce.

U nás musím reagovat na stav a potřebu lesa operativně podle potřeby porostu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vladislav Ferkl Okraj porostu v přestavbě na výběrný les.

A vy tedy nemusíte soutěžit takové zakázky?

Ne. U několika Lesních závodů v rámci LČR, u kterých zůstalo organizační uspořádání provozu na polesí a lesní úseky, jsou výběrová řízení jen na jednotlivé práce. Soutěží se třeba kácení či přibližování dřeva koňským potahem.

Není to ideální, ale není to tak, jak je to u Lesních správ, kde pronajímají realizaci kompletního obhospodařování lesa.

Přibližuje se dřevo pořád pomocí koní?

U nás je to v kombinaci s lesním traktorem.

Dokud měl lesní závod vlastní koně a koňaře jako zaměstnance, který práci dělal 30 let na jednom úseku, znal své pracoviště a měl mnohem více zkušeností. Ten ale musel skončit jako zaměstnanec s tím, že si tu práci může vysoutěžit.

Jak je možné, že se tady mohou soutěžit jednotlivé lesní práce?

Protože Klokočná je v organizačním systému lesních závodů s klasickou strukturou polesí a lesnických úseků, kdežto ostatní mají uspořádání lesních správ a revírů. Oni by už měli mít jen jakýsi odborný dozor nad těmi, které si na hospodaření v lesích najmou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Vladislav Ferkl v lese na Klokočné.

A tak je spravovaná většina lesů v ČR?

Ano. Lesní závody s přímým zajišťováním provozních prací zbyly už jen čtyři.

Takže je tam omezenější možnost ovlivnit práce v lese.

Už jenom tím, že do velkých tendrů výběrových řízení na tisíce hektarů lesa celé Lesní správy, se musí na několik let dopředu zadat přesný objem a druh prací v rozsahu stovek milionů korun jiné organizaci, jejímž zájmem je momentální finanční zisk. Přitom zajištění odbornosti a odpovědnosti za obhospodařování lesa zůstane na hospodáři. To není dobře. Les je živý organizmus a potřebuje, abyste s ním žila, a ne si ho vysoutěžila na okamžitý výdělek.

Proto tvrdím, že významný podíl na současných problémech a stavu našich lesů mají dlouhodobě neřešené škody zvěří a systém velkých výběrových řízení, který neodpovídá potřebám a podmínkám práce s živou přírodou.

Určitě nejsem sám, kdo si to uvědomuje, ale na rozdíl ode mě tvrdí, že to je systém a nejde to změnit.

Proto ta má předcházející poznámka, že obhájení další existence Klokočné není tak úplně samozřejmostí.

