Kandidát na Evropské hlavní město kultury Broumov nabízí kromě kultury i barokní krajinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Východočeský Broumov, který se uchází o titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028, nabízí barokní krajinu, kulturní život a potenciál pro další rozvoj. Na setkání s novináři v Břevnovském klášteře v Praze to uvedl Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska. Kromě sedmitisícového Broumova kandidují ještě Brno, Liberec a České Budějovice. Velikost měst ale není v soutěži určujícím faktorem.

"Klíčový je potenciál pro další rozvoj skrze kulturu, který je v malém příhraničním regionu větší než u krajských měst. Navíc soutěž vnímá pojem kultura v širokém smyslu a zahrnuje i péči o krajinu a prostředí, kde žijeme. A tam určitě máme co nabídnout," řekl Školník.

Podle starosty Broumova Jaroslava Bitnara (Volba pro Broumov) město svoji kandidaturu staví na bohaté historii, kdy byl Broumov díky benediktinům nebo působení vrcholných barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových význačným regionem v rámci Evropy.

"V regionu poznamenaném v minulosti odsunem obyvatel po druhé světové válce se střetává kultura česká, německá a slezská. Současní obyvatelé mají pocit, že se vše vrátilo k normálu. Máme zde kulturu, krásnou krajinu, čistou vodu a skály, které nám nikdo neodsunul," řekl Bitnar. "To považujeme za velké plus. Však i během pandemie se ukázalo, že život ve velkoměstě nemusí být vždy příjemný," dodal.

Všichni kandidáti musejí odevzdat svou přihlášku, kde nastíní program rozvoje skrze kulturu, do 1. září. Dvanáctičlenná mezinárodní porota následně vybere finalisty soutěže a o držiteli titulu EHMK 2028 bude jasno už následující rok. Broumov má v kandidatuře podporu hradeckého kraje.

"Samotná kandidatura nastartovala procesy, díky kterým se posuneme dál. V současné chvíli finalizujeme podobu desetileté kulturní koncepce, kterou by Broumovští rádi plnili i v případě, že titul město nezíská," podotkla koordinátorka kandidatury Marie Silondi. Broumovsko nabízí pestrý kulturní program. Mezi nejvýznamnější akce letošního roku patří festival klasické hudby Za podklady Broumovska, divadelní program nebo každoroční Broumovské diskuse.

Titul Evropské hlavní město kultury každoročně propůjčuje Evropská unie, pro města je to příležitost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Pro každý rok jsou vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Za více než 35 let prestižní titul získala dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň.

reklama