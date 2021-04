Karibský ostrov Svatý Vincenc zasypal sopečný popel, pokračuje evakuace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Wild WeatherUS / youtube.com

Východokaribský ostrov Svatý Vincenc čeká další erupci sopky. Vulkán La Soufrière chrlí popel a v okolí se šíří silný zápach síry. Tisíce lidí z okolí se na příkaz vlády evakuovaly už v pátek po první explozi sopky a sousední státy posílají zasaženému ostrovu pomoc. Informují o tom světové agentury.

Okolní státy včetně Antiguy a Guyany nabídly zemi pomoc a vyslaly buď humanitární zásilky, nebo přechodně otevřely hranice pro zhruba 16 000 utečenců, kteří narychlo opustili své domovy zasypané popelem jen s tolika věcmi, kolik se jim vešlo do tašek a batohů. Sopka, která naposledy silně vybuchla v roce 1979, stále duní a odborníci varují, že exploze by mohly pokračovat další dny až týdny.

"První výbuch nemusí být nutně největší, jakého je vulkán schopen," citovala agentura AP geologa Richarda Robertsona ze seismického výzkumného střediska University of the West Indies. "Špatně se dýchá," řekl místní rozhlasové stanici NBC Radio premiér státu Svatý Vincenc a Grenadina Ralph Gonsalves. "Co vystoupalo nahoru, musí padnout dolů," dodal k přetrvávajícím oblakům popela a kouře.

Výbuch z pátečního rána, kdy popel a plyny vyšlehly až do výšky sedmi kilometrů, nestál život žádného ze zhruba 100.000 obyvatel země. Přes noc se ale výrazně zhoršily podmínky v osadách poblíž sopky, když zdejší domy, ulice a auta pokryla vrstva prachu. Obvykle svěží zeleň zešedla a za lidmi procházejícími popadanými sazemi zůstávaly stopy. Kvůli popelu ve vzduchu se zrušilo několik letů a špatná viditelnost ztěžovala i evakuaci.

Výbuch na 1220 metrů vysoké La Soufrière zahubil v roce 1902 přibližně 1600 lidí. Ve východním Karibiku je 19 živých sopek, z toho dvě pod vodou poblíž ostrova Grenada. V posledních letech je aktivní jedna z nich - Kick ‘Em Jenny. Nejaktivnější sopkou ze všech je ale Soufrière Hills na ostrově Montserrat. Sopečnou činnost vykazuje nepřetržitě od roku 1995, zničila hlavní město Plymouth, v roce 1997 zabila nejméně 19 lidí a učinila jihovýchodní část ostrova neobyvatelnou.

