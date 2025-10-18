https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/karlovarske-lazenske-lesy-vybudovaly-ctyri-nove-tune-celkem-jich-maji-40
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

18.10.2025 12:30 | KARLOVY VARY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na jejich vybudování činily zhruba 167 000 korun, řekl ČTK mluvčí LLPKV Daniel Kubelka. Za pět let vybudovala městská organizace celkem 40 tůní, které pomáhají zadržovat vodu v krajině a podporují biodiverzitu.
 
Nově vybudované tůně v katastrálních územích Olšová Vrata, Kolová a Karlovy Vary o celkové ploše 747 metrů čtverečních poskytnou životní prostor obojživelníkům, vodnímu hmyzu, ptactvu i savcům. "Cílem je zadržet vodu v krajině a současně vytvořit vhodné podmínky pro druhy, které jsou na vodu vázané. V horizontu několika let se nově vytvořené biotopy přirozeně zapojí do okolní krajiny a začnou plnit svou funkci," vysvětlil ředitel LLPKV Stanislav Dvořák.

Projekt vychází ze schváleného postupu Správy CHKO Slavkovský les a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která k záměru vydala kladné stanovisko. První tůně v Karlových Varech začaly vznikat v roce 2020. S aktuálními čtyřmi jich je čtyřicet a celkem zadrží 15.000 metrů krychlových vody.

Tůně společnost buduje v místech, kde je možné zadržet povrchovou i spodní vláhu. Důležitou součástí je mělčina, která musí tvořit alespoň třetinu plochy a je zásadní pro rozmnožování obojživelníků a růst rostlin. Maximální hloubka dosahuje 1,5 metru, břehy mají pozvolný sklon, aby nedocházelo k sesuvu zeminy.

Význam tůní je patrný už krátce po jejich vzniku. První živočichové je osidlují za jeden rok až dva roky, okolí se přirozeně zazelená a splyne s krajinou do dvou až tří let. Tůně slouží také jako kaliště, tedy místo, ve kterém se válí například divoká prasata.

