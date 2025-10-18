Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40
Projekt vychází ze schváleného postupu Správy CHKO Slavkovský les a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která k záměru vydala kladné stanovisko. První tůně v Karlových Varech začaly vznikat v roce 2020. S aktuálními čtyřmi jich je čtyřicet a celkem zadrží 15.000 metrů krychlových vody.
Tůně společnost buduje v místech, kde je možné zadržet povrchovou i spodní vláhu. Důležitou součástí je mělčina, která musí tvořit alespoň třetinu plochy a je zásadní pro rozmnožování obojživelníků a růst rostlin. Maximální hloubka dosahuje 1,5 metru, břehy mají pozvolný sklon, aby nedocházelo k sesuvu zeminy.
Význam tůní je patrný už krátce po jejich vzniku. První živočichové je osidlují za jeden rok až dva roky, okolí se přirozeně zazelená a splyne s krajinou do dvou až tří let. Tůně slouží také jako kaliště, tedy místo, ve kterém se válí například divoká prasata.
reklama