Karlovy Vary připravují projekty na jímání dešťové vody

Karlovy Vary připravují několik projektů na jímání dešťové vody a lesních pramenů. Cílem je jak udržet více vody v krajině, tak zajistit vodu pro údržbu rozsáhlých městských parků a zeleně v lázeňském městě. Obnovit by se měly i některé malé vodní plochy ve městě, řekl ČTK karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

"Máme vytipované asi čtyři lokality. Jedna je v Tuhnicích, pod lesem, kde budeme jímat potok, který zatím teče do dešťové kanalizace. Potom je to zahradnictví v Horních Drahovicích, kde veškerou vodu, která teče ze střech a ploch, chceme jímat do dvou podzemních jímek. A voda by se pak následně využívala v rámci areálu, kde jsou dva velké palmové skleníky a kde si Lesy a parky pěstují vlastní květiny," popsal Bursík.

I u hájenky v Drahovicích by se mělo vybudovat jímání vody, podobně jako rybník Nádražák, který by měl také sloužit pro zásobování vodou. Celkově by se tak měl rozšířit systém vodních nádrží, které využívají Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary při zavlažování městské zeleně. Tím se ve výsledku ušetří i pohonné hmoty, protože cisterny budou mít více míst po městě, odkud mohou vodu čerpat.

Podle Bursíka jde o projekty v řádu asi 20 milionů korun, na které chce ale město získat dotace, například z Operačního programu Životní prostředí.

