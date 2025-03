Příbram se odvolá proti zamítnutí významného krajinného prvku na Fantově louce

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | katkaZV / Pixabay Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Příbram se odvolá proti zamítnutí registrace významného krajinného prvku na Fantově louce. Zastupitelé minulý týden uložili starostovi Janu Konvalinkovi (za ANO), aby podal odvolání ke krajskému úřadu proti příslušnému zamítavému rozhodnutí Městského úřadu v Dobříši, řekla ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. Úředníci v Dobříši nevyhověli ochráncům přírody, podle nichž by využití Fantovy louky developery ohrozilo vzácné druhy rostlin a živočichů.Fantova louka má rozlohu 220 000 metrů čtverečních, z toho 56 000 metrů čtverečních je v majetku města a další plochy patří soukromým developerům. Ochránci přírody s případnou výstavbou nesouhlasí, vznikla i protestní petice. Podle kritiků by byly ohroženy vzácné druhy rostlin a živočichů i pramen říčky Kocáby. Majitelé pozemků poukazují na platný územní plán, který umožňuje smíšenou výstavbu. Před dvěma lety ochránci přírody podali žádost o registraci území jako významného krajinného prvku. S ohledem na možnou podjatost o ní nerozhodovali úředníci v Příbrami, ale v Dobříši, kteří registraci zamítli.

Zástupci Příbrami už dříve jednali o zadání změny územního plánu, kterým by se určilo, kde se na daném území smí stavět a s jakým omezením. Výbor pro územní plánování loni konstatoval, že bude navrhovat takové řešení, které bude v maximální možné míře zohledňovat zájmy ochrany přírody a zároveň bude maximálně šetrné k právům vlastníků dotčených pozemků. Navrhovanou změnou územního plánu se bude výbor opět zabývat na začátku dubna a následně má být tato otázka opět tématem jednání zastupitelstva.

Město v minulosti dalo vypracovat biologický průzkum týkající se zvláště chráněných druhů. Jejich výskyt byl podle radnice potvrzen. Ze srovnání s výsledky průzkumů z let 1990, 2006 a 2007 vyplynulo, že stav mokřadní louky se stabilizoval a populace zvláště chráněných rostlin se zvětšila. Vedení města dříve uvedlo, že zástavba by byla možná jen na severní, relativně suché části louky, tedy na území dnešního starého sadu vedle bytových domů, a dále na zahradách podél Žižkovy ulice. Tím by se podle něj vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic.

reklama