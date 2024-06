Když léčí kočky: Krnovská nemocnice využívá felinoterapii

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Díky své povaze jsou kočky plemene ragdoll pro felinoterapii ideální.

Krajská nemocnice v Krnově na Bruntálsku začala na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) využívat felinoterapii, tedy podpůrnou léčbu pomocí koček. S roční kočkou Elis tam za pacienty dochází sestra Veronika Štěpáníková, která se terapeutické práci s kočkami věnuje, sdělil mluvčí nemocnice František Kuba."Felinoterapie nabízí podpůrnou léčbu, rehabilitační techniky a aktivizační metody založené na kontaktu pacienta s kočkou. U pacientů, kteří před hospitalizací měli doma kočky, kontakt s Elis funguje jako reminiscenční terapie založená na příjemných vzpomínkách. Hlazení kočičí srsti procvičuje jemnou motoriku. Kontakt se zvířecím teplem odbourává pocity úzkosti a stresu. Osobám s omezenou hybností hravá mazlivá kočka vyplňuje čas na lůžku jako zábavná společnice," uvedl mluvčí.

Dodal, že Elis je typickým zástupcem plemene ragdoll, což v angličtině znamená hadrová panenka. Když se tyto kočky uvolní, připomínají bezvládnou hadrovou panenku nebo plyšovou hračku. "Vážím si toho, že jsem zde dostala příležitost uplatnit své zkušenosti s felinoterapií.

Termín felinoterapie ještě není moc známý, ale když se řeknu, že za námi přijde Elis, všichni pacienti DIOP už ví, co to znamená. Zatím ještě neberu Elis do nemocnice pravidelně, protože na nové prostředí si kočka zvyká postupně," uvedla Štěpáníková.

Kočka vhodná pro felinoterapii podle ní musí být klidná, mazlivá a zdravá a mít předvídatelné chování i mezi cizími lidmi.

Právě díky své povaze jsou kočky plemene ragdoll pro felinoterapii ideální. "Jsou klidné, přátelské, společenské, přítulné a hravé. Někdy říkám, že ragdollka je převlečený pes, protože se snadno naučí aportovat," doplnila Štěpáníková.

Zdravotní pojišťovny podle mluvčího zatím felinoterapii neproplácejí, ale už ji testuje několik českých nemocnic. "DIOP jsme v našem kraji otevírali jako vůbec první nemocnice před 15 lety. Jsem rád, že tým zdravotníků neusnul na vavřínech a soustavně přichází s novinkami v oblasti terapeutických metod," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

"Ve starověkém Egyptě lidé věřili, že jsou kočky božstvem a chrání lidi před zlem. Tuto skutečnost nedokážeme potvrdit, ale můžeme říci, že pacientům z DIOP přináší pozitivní náladu a zároveň klid," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

