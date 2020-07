Kladno připravuje náměty na podobu parku u plánovaného Globusu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kladno připravuje náměty na podobu parku u plánovaného hypermarketu Globus. Pozemky pro něj získá smlouvou, kterou uzavřelo s developerem bývalé vedení města. To také schválilo změnu územního plánu umožňující stavbu obchodního domu. Letos v dubnu pro Globus začalo územní řízení, které předchází stavebnímu povolení. Město by chtělo park se sportovními prvky vybudovat souběžně se stavbou hypermarketu. Přesný termín zatím není jasný, řekl ČTK primátor Dan Jiránek (ODS).

Pozemky, na kterých má Globus vzniknout, mají soukromé vlastníky. Jde o kladenskou lokalitu Růžové pole. Část místních se obává, že po jejich zastavění se zhorší životní prostředí, a to i kvůli vyšší dopravní zátěži.

Město by mělo získat plochu, kudy protéká Lidický potok, a pruh mezi budoucím Globusem a lesoparkem Bažantnice, dohromady asi pět hektarů, na větší části by měl být park. "Máme předdohodnutého člověka, který by pro nás měl udělat projekt na parkovou úpravu," uvedl Jiránek.

Podle něj veřejnost dává přednost přírodní podobě ploch, které budou plynule přecházet do místního lesoparku. Park by měl například sloužit lidem k procházkám, jízdě na kole a dalším sportovním aktivitám, uvažuje se mimo jiné o workoutovém či parkourovém hřišti, po kterých je podle Jiránka mezi obyvateli poptávka.

V oblasti má být i kaskáda poldrů a jezírek, která zadrží stékající dešťovou vodu. Město také jedná s developerem o zelené fasádě, tedy o tom, aby aspoň část obchodního domu pokryly rostliny. Vysazeny by měly být i stromy oddělující hypermarket od sídliště.

Stavba Globusu byla jedním z ústředních témat posledních komunálních voleb v Kladně. Po nich ve vedení města vystřídal Milana Volfa (Volba pro Kladno) Dan Jiránek (ODS).

Změnu územního plánu napadla občanská iniciativa, soud žalobu zamítl, změna byla z pohledu legislativy v pořádku. Projekt po opakované žádosti získal kladný posudek o vlivu stavby na životní prostředí.

Ačkoliv nynější koalice stavbu obchodního domu nepodporuje, smlouva uzavřená za minulého vedení zavazuje město k součinnosti. Město s investorem jednalo i o možné výstavbě v jiné lokalitě, ale neúspěšně. Jedním z důvodů jsou i značné investice, které už developer vložil do přípravy stavby v lokalitě na Růžovém poli.

Celková plocha areálu Globusu má podle podkladů pro územní řízení zabírat přes 92.000 čtverečních metrů, z toho zastavěná plocha obchodního centra činí téměř 17.000 čtverečních metrů. Má tam být přes 700 parkovacích míst.

