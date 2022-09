Klady a zápory vyhlášení CHKO Krušné hory posoudí pracovní skupina

Slavomil Vinkler 29.9.2022 14:24 Reaguje na Slovan

S NP Křivoklát souhlasím za podmínky plánu péče v duchu údržby podle starých postupů, nikoli bezzásahovost. V Krušných horách by měl být CHKO (a taky se to navrhuje), s vyčleněním nejhezčích lesů do zvláštní péče.

Odpovědět