Klimatická konference OSN se podle agentur za dva roky uskuteční v Etiopii
11.11.2025 17:39 | BELÉM (ČTK)
Stále se však neví, kde se uskuteční klimatická konference COP31 v příštím roce. O hostitelství soupeří Austrálie a Turecko, které jsou součástí stejné skupiny zemí. Pokud by se země nedohodly, konference by se konala v Bonnu, kde sídlí sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).
Konání letošní konference COP30 připadlo na skupinu států v Latinské Americe a Karibiku. Konference se koná v brazilském městě Belém, kde má trvat do 21. listopadu.
Makroskupiny států se pravidelně střídají v hostování klimatické konference. Konkrétní místo určují státy, které zasedají ve skupině, na kterou konference v dané skupině připadá.
