Klimatická konference OSN se podle agentur za dva roky uskuteční v Etiopii

11.11.2025 17:39 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Klimatická konference OSN se za dva roky uskuteční v Etiopii. Uvádí to agentury s odkazem na africké představitele. Výběr skupiny afrických zemí musí ještě oficiálně schválit plenární schůze, což je ale podle diplomatů formalita. O místo konání klimatické konference v příštím roce mezitím svádí diplomatický souboj Turecko a Austrálie.
 
Skupina afrických zemí upřednostnila Etiopii před Nigérií, která rovněž projevila zájem o hostování konference COP32. Klimatická jednání se v roce 2027 uskuteční v hlavním městě Addis Abeba. Očekává se, že důležitým bodem jednání bude pomoc africkým zemím v jejich snaze vyrovnat se s klimatickými změnami a snížit dopad vlastního hospodářského růstu na životní prostředí.

Stále se však neví, kde se uskuteční klimatická konference COP31 v příštím roce. O hostitelství soupeří Austrálie a Turecko, které jsou součástí stejné skupiny zemí. Pokud by se země nedohodly, konference by se konala v Bonnu, kde sídlí sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Konání letošní konference COP30 připadlo na skupinu států v Latinské Americe a Karibiku. Konference se koná v brazilském městě Belém, kde má trvat do 21. listopadu.

Makroskupiny států se pravidelně střídají v hostování klimatické konference. Konkrétní místo určují státy, které zasedají ve skupině, na kterou konference v dané skupině připadá.

