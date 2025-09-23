https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticka-zmena-je-nejvetsi-podvod-na-svete-uvedl-trump-v-osn
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Klimatická změna je největší podvod na světě, uvedl Trump v OSN

23.9.2025 20:56 | NEW YORK (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Gage Skidmore / Flickr
Klimatická změna je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa největší podvod na světě. Ostatní země porušují předpisy o znečišťování životního prostředí, řekl podle agentur Reuters a AFP při proslovu na Valném shromáždění OSN.
 
"Říkali, že globální oteplování zabije svět. Ale pak začalo být chladněji," uvedl americký prezident na adresu vědců. Pojem uhlíková stopa označil za "podvod vymyšlený lidmi se zlými úmysly".

Trump v projevu také apeloval na evropské země, aby se vzdaly iniciativ podporujících zelenou energii. Klimatické politiky spolu s imigračními jsou podle něj monstrum, které ničí Evropu.

Spojené státy pod Trumpovým vedením opustily světové snahy o zpomalení globálního oteplování, jehož existenci dlouhodobě potvrzuje drtivá většina vědců napříč celým světem. V roce 2017 Trump oznámil odstoupení od Pařížské dohody o klimatu, které jeho země dokončila v roce 2020. Tato dohoda zavazuje státy udržet nárůst průměrné globální teploty pod dvěma stupni Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Následující vláda Joea Bidena se k dohodě připojila, na začátku svého druhého prezidentského období ale Trump od dohody znovu odstoupil. Za Trumpa USA omezují ekologická opatření zavedená předchozí vládou. Současný šéf Bílého domu nadále projevuje skepsi také vůči globálním environmentálním iniciativám a multilaterálním institucím.

Online diskuse

PE

Petr Elias

23.9.2025 21:09
Pro něho to jistě podvod je. Ta jeho oranžová palice to není schopna pochopit. ;)
Odpovědět

