Klimatická změna téměř připravila o ledovou výzdobu jednu z nejznámějších slovenských jeskyní

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michael Sartakov / Michael Sartakov / Wikimeda Commons Právě změněné klimatické podmínky v posledních letech přispěly podle odborníka k tomu, že v Demänovské ledové jeskyni zůstal jen zlomek z asi 1000 metrů krychlových ledu, který tam byl ještě před dvěma desítkami let. Očekává se, že jeskyně může o ledovou zásobu zcela přijít.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Klimatická změna způsobila v jedné z nejvíce navštěvovaných jeskyň na Slovensku, Demänovské ledové jeskyni, výrazný úbytek ledu a téměř úplně ji připravila o dřívější ledovou výzdobu. Mnohem lépe je na tom druhá veřejnosti přístupná ledová jeskyně v zemi u Dobšiné ve východní části Slovenska a v národním parku Slovenský ráj, která už dříve měla výrazně větší zásobu ledu a která patří mezi nejvýznamnější jeskyně svého druhu na světě. ČTK to řekl vedoucí úseku ochrany jeskyň Správy slovenských jeskyň (SSJ) Pavel Bella. SSJ spravuje v zemi více než desítku zpřístupněných jeskyň, včetně dvou zmíněných ledových, a zajišťuje ochranu všech jeskyň.

Právě změněné klimatické podmínky v posledních letech přispěly podle odborníka k tomu, že v Demänovské ledové jeskyni zůstal jen zlomek z asi 1000 metrů krychlových ledu, který tam byl ještě před dvěma desítkami let. Očekává se, že jeskyně může o ledovou zásobu zcela přijít, pokud bude dosavadní vývoj klimatu pokračovat.

"Zaledněná jeskyně tvarem podzemních prostor vytvoří jakoby past pro studený vzduch, který v podzemí stagnuje. Když je tužší zima, stěny jeskyně více promrznou a padající voda prosakující přes strop jeskyně, zejména na jaře z tajícího sněhu nad jeskyní, zamrzne," řekl Bella. Dodal, že ve slovenských podmínkách by měly být co nejtužší zimy, měl by napadnout sníh, který by pak na jaře tál pomalu a v létě by se neměly vyskytovat intenzivní deště; voda z nich totiž ve velkém množství proniká do jeskyně a rozpouští led.

Klimatická změna ovšem způsobila, že vhodné podmínky Demänovská ledová jeskyně v posledních letech nemá, podobně je tomu v mnoha dalších zaledněných jeskyních ve světě.

Návštěvníci této slovenské jeskyně, která se nachází u Liptovského Mikuláše a u silnice vedoucí do známého lyžařského střediska Jasná, tak podle odborníka SSJ mohou být zklamáni, hlavně při srovnání rozsahu nynější ledové výzdoby se stavem v minulosti. "Nepochybně by bylo atraktivnější pro návštěvníky, pokud by tam led dál byl," uvedl Bella.

Mnohem větší zásobu ledu má na Slovensku Dobšinská ledová jeskyně, kde bylo v první polovině 90. let přes 110 000 metrů krychlových ledu. Tato jeskyně je zapsána na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. "Je tam zaledněný větší prostor a k uchování ledu pomáhá i stabilnější mikroklima v spodní části jeskyně. V horní části jeskyně ovšem rovněž dochází k úbytku ledu," řekl Bella. Dodal, že ztrátě ledové výzdoby nečelí jen jeskyně na Slovensku, ale i jeskyně podobného typu v jiných regionech, zejména v mírném pásmu.

reklama