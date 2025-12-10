https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticke-cile-eu-nepovazuje-reditel-crystalexu-cz-ve-sklarstvi-za-moc-realne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Klimatické cíle EU nepovažuje ředitel Crystalexu CZ ve sklářství za moc reálné

10.12.2025 21:03 | NOVÝ BOR (ČTK)
Iustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Ředitel sklářské společnosti Crystalex CZ v Nové Boru na Českolipsku Tomáš Januš nepovažuje splnění klimatických cílů Evropské unie ve sklářství za příliš reálné. Výroba skla patří k energeticky náročným odvětvím a požadavek na razantní snížení emisí tak může ohrozit konkurenceschopnost skláren i jejich další existenci, řekl dnes ČTK.
 
Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Vyžadovat to bude, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Novoborská sklárna patří už více než 50 let k největším světovým producentům užitkového skla, jako jedna z mála využívá technologii tavení skla v elektrických pecích. Agregáty má tři, v každém se najednou taví 30 tun skloviny, kterou dál zpracovává na sedmi výrobních linkách. V nepřetržitém provozu a ročně vyrobí přes 50 milionů kusů skla. Přestože k tavení skla využívá podnik elektřinu, bez plynu se sklárna podle Januše neobejde. "Co máme elektrickou energii, tak ještě jednou tolik potřebujeme plynu," dodal.

S cílem snížit spotřebu energií a emise připravuje firma ekologickou modernizaci výroby. Součástí projektu za více než 618 milionů korun je zateplení výrobní haly, přesun plynové kotelny, využití odpadního tepla z výroby nebo fotovoltaická elektrárna. Na úpravy získala sklárna 45 procent prostředků z Modernizačního fondu z programu RES+. Práce ještě nezačaly, problémem je podle ředitele spolufinancování, náklady i přes dotaci jsou vysoké. Investice by ale měla snížit náklady na energie o několik desítek milionů korun ročně.

Crystalex CZ vznikl na troskách někdejšího sklářského gigantu Crystalex, který na podzim 2008 zkrachoval. O dva roky později se výrobu podařilo obnovit s novým vlastníkem, který areály v Novém Boru a Karolince na Vsetínsku koupil za 363 milionů korun a další stovky milionů do nich investoval. Výrobu z Karolinky, ale přesunula firma do Boru. V roce 2024 uskutečnila zakázky za 1,066 miliardy korun, hospodaření skončilo 14milionovým ziskem. Sklárna zaměstnává 600 lidí, zhruba 90 procent produkce míří do zahraničí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

