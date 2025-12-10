Klimatické cíle EU nepovažuje ředitel Crystalexu CZ ve sklářství za moc reálné
Novoborská sklárna patří už více než 50 let k největším světovým producentům užitkového skla, jako jedna z mála využívá technologii tavení skla v elektrických pecích. Agregáty má tři, v každém se najednou taví 30 tun skloviny, kterou dál zpracovává na sedmi výrobních linkách. V nepřetržitém provozu a ročně vyrobí přes 50 milionů kusů skla. Přestože k tavení skla využívá podnik elektřinu, bez plynu se sklárna podle Januše neobejde. "Co máme elektrickou energii, tak ještě jednou tolik potřebujeme plynu," dodal.
S cílem snížit spotřebu energií a emise připravuje firma ekologickou modernizaci výroby. Součástí projektu za více než 618 milionů korun je zateplení výrobní haly, přesun plynové kotelny, využití odpadního tepla z výroby nebo fotovoltaická elektrárna. Na úpravy získala sklárna 45 procent prostředků z Modernizačního fondu z programu RES+. Práce ještě nezačaly, problémem je podle ředitele spolufinancování, náklady i přes dotaci jsou vysoké. Investice by ale měla snížit náklady na energie o několik desítek milionů korun ročně.
Crystalex CZ vznikl na troskách někdejšího sklářského gigantu Crystalex, který na podzim 2008 zkrachoval. O dva roky později se výrobu podařilo obnovit s novým vlastníkem, který areály v Novém Boru a Karolince na Vsetínsku koupil za 363 milionů korun a další stovky milionů do nich investoval. Výrobu z Karolinky, ale přesunula firma do Boru. V roce 2024 uskutečnila zakázky za 1,066 miliardy korun, hospodaření skončilo 14milionovým ziskem. Sklárna zaměstnává 600 lidí, zhruba 90 procent produkce míří do zahraničí.
