Klimatické změny ohrožují úvěrové ratingy desítek zemí, varují analýzy
Nejohroženější jsou malé ostrovní státy, jako jsou Bahamy, Jamajka či Filipíny, které čelí ničivým cyklónům, uvedla agentura Fitch. Pro země vyvážející fosilní paliva představuje riziko zhoršení ratingů také globální přechod na čistou energetiku.
Finanční dopady klimatických šoků jsou podle výzkumníků už nyní měřitelné a vytvářejí pro rozvojové ekonomiky začarovaný kruh. Data ukazují, že státy vystavené tropickým bouřím od roku 1990 mají dnes poměr dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) o 30 procent vyšší, než kdyby se s živelními katastrofami nepotýkaly. Kombinace extrémních teplot a cyklónů sráží výkonnost ekonomik zhruba o deset procent.
Situaci komplikuje fakt, že země, které znečišťují nejméně, paradoxně čelí největším bariérám při získávání financí na vlastní ochranu.
"Řada těchto nejexponovanějších zemí se nachází v šedé zóně, kde jsou neustále zasahovány, nikdy se ani nestihnou plně zotavit na původní úroveň a hned jsou zasaženy znovu," sdělila agentuře Bloomberg June Choiová ze Stanfordovy univerzity. Nedostatek dostupného financování podle ní vede k tomu, že místní často při obnově upřednostňují rychlost před odolností vůči budoucím živelním pohromám.
