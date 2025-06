Komise chce stáhnout směrnici o ekologických tvrzeních, kritici to vítají

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropská komise oznámila, že má v úmyslu stáhnout návrh směrnice o ekologických tvrzeních. Oznámil do dnes bez bližších podrobností mluvčí unijní exekutivy Maciej Berestecki. Směrnice, jejíž návrh komise představila na jaře 2023, měla bránit marketingovým strategiím, kdy firmy klamaly spotřebitele nepravdivými tvrzeními, že jejich produkty a služby jsou ekologické a dobré pro planetu. Podle kritiků byl ale předpis příliš složitý a nebyly vypracovány dopadové studie.Oznámení ihned uvítala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP), která už dříve v dopise komisi o stažení normy žádala.

"Vítám skutečnost, že komise vyslechla obavy EPP a doufám, že to otevírá dveře vyváženějšímu a efektivnějšímu přístupu," uvedla. Návrhu podle Nerudové mimo jiné chybí specializované posouzení dopadů, které by prokázalo, že jeho přínosy převažují nad zátěží, kterou by kladl na podniky.

Podle její švédské kolegyně z EPP Arby Kokalariové návrh kritizovaly nejen organizace zastupující průmysl, ale i organizace zabývající se právy spotřebitelů. Směrnice by podle ní přinesla "větší množství administrativy pro udržitelné společnosti, které by musely žádat o předběžné schválení, aby mohly prohlásit, že jsou udržitelné".

