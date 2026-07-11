Koncentrace sinic zhoršuje vodu v Dyji pod Novými mlýny, může ohorzit ryby
11.7.2026 19:34 (ČTK)
informovalo na svém webu. Sinice ale mohou představovat ohrožení pro ryby, zejména v noci, řekl ČTK předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Zatímco za denního světla díky fotosyntéze kyslík produkují, po setmění jej spotřebovávají."Voda v nádrži je promíchaná jak z pohledu kyslíku, tak množství sinic, v celém vodním sloupci. Odtok vody z nádrže je prováděn výlučně pomocí segmentů a hodnoty kyslíku v Dyji pod nádrží jsou dostatečné. S ohledem na tento stav nelze na odtoku z nádrže učinit žádná další opatření. Vzhledem k množství sinic v řece Dyji a předpovědi vývoje počasí nelze v současné době, i přes vysoké nasycení kyslíkem v nádrži i na odtoku, vyloučit výrazné zhoršení situace v následujících hodinách," uvedlo povodí na webu.
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Situaci kromě povodí sleduje i rybářský svaz. "Problém je aktuálně s množstvím sinic ve vodě. To už není voda, to je kašovitá hmota. Večer může vzniknout nepříznivé prostředí jak kvůli toxickým látkám produkovaným sinicemi, tak kvůli nedostatku kyslíku. Proto situaci neustále monitorujeme," uvedl Láníček.
Na začátku července pod Novými Mlýny v Dyji uhynula po prudkém poklesu kyslíku ve vodě asi tuna ryb, díky soustavnému monitoringu koncentrací kyslíku se podařilo předejít větším škodám. Před rokem na stejném místě uhynulo ais 30 tun ryb.
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