Koně Převalského bude pražská zoo transportovat na východ Mongolska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha

Pražská zoologická zahrada bude koně Převalského ze svého chovu transportovat na východ Mongolska. Dosud se koně přepravovali zvláště do oblasti zvané Velká Gobi B v jihozápadním Mongolsku. Na tiskové konferenci to řekl ředitel zoo Miroslav Bobek. Zoo se stala partnerem Mongolska pro osídlení východu státu těmito divokými koňmi.

"Transporty (koní na východ) by mohly začít v řádu několika let," řekl ČTK Bobek. Před samotnými převozy, při nichž by měla zoo opět spolupracovat s Armádou ČR, budou ještě v lokalitě výzkumy, budou se stavět ohrady a budovat potřebná infrastruktura, dodal.

V chráněné oblasti Velká Gobi B, kam zoo koně dovážela doposud, překročil počet v letošním roce 350 jedinců. Cílem je proto podle Bobka osídlit další oblasti Mongolska. Zoo uzavřela o novém projektu před několika dny memorandum s mongolským ministerstvem životního prostředí.

Na jihozápad Mongolska zoo v rámci projektu Návrat divokých koní dosud přepravila 34 koní. Na devíti leteckých transportech zoo spolupracovala s Armádou ČR. První transport koní zoo uspořádala v roce 2011. Bylo to poprvé na světě, kdy nějaká zoo transport sama zorganizovala. Do projektu zoo podle Bobka zatím investovala 24,2 milionu korun.

Cílem transportů je ochrana druhu a obnova volně žijících populací v místě původního výskytu. Ještě na přelomu 19. a 20. století byla na středoasijských stepích a polopouštích stáda těchto lichokopytníků, zhruba na konci 60. let 20. století však nebyl ve volné přírodě zaznamenán ani jeden. Zpět na mongolské stepi se koně vrací postupně právě díky převozům z chovů zvířat v lidské péči.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat. Pražská zoo získala za projekt Návrat divokých koní a za dlouholetý přínos k záchraně koně Převalského nejvyšší ocenění WAZA Conservation Award od Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA).

